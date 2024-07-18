фото: ГПСУ

Житель Кривого Рога заплатил за выезд в Румынию без погранично-таможенного оформления 13 тысяч евро

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Житель Черновцов, осуществляющий международные пассажирские перевозки между Украиной и Румынией, почти ежедневно пересекает границу через пункт пропуска "Порубное". 16 июля он, как обычно, направлялся за границу за рулем пассажирского микроавтобуса. В ходе проверки транспортного средства пограничники обнаружили мужчину, спрятанного в багажной нише.

Как выяснилось, незаконный пассажир – житель Кривого Рога – заплатил водителю за доставку в Румынию без погранично-таможенного оформления 13 тысяч евро. Также пограничники установили еще двух человек, причастных к схеме.

В отношении мужчины, пытавшегося незаконно покинуть страну, составили админпротокол.

Водителя задержали, микроавтобус изъяли. Открыто уголовное дело за организацию незаконной переправки лиц через границу.

Напомним, на днях в Одесской области задержали 23 мужчин, которые пешком направлялись в Молдову. Задержанные – жители Киевской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Сумской областей.