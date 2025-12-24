16:44  24 декабря
В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границе в канун праздников
14:55  24 декабря
РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговщины. Десятки тысяч абонентов остались без света
11:15  24 декабря
В Запорожье из реки вытащили тело женщины
UA | RU
Игорь Попов Политический эксперт info@regionews.ua
24 декабря 2025, 16:35

Вопросы для всеукраинского референдума – утверждение дорожной карты мирного урегулирования

24 декабря 2025, 16:35
В ходе мирных переговоров рассматривается возможность провести референдум. Вопросы для всеукраинского референдума – утверждение дорожной карты мирного урегулирования
В ходе мирных переговоров рассматривается возможность провести референдум. Вопросы для всеукраинского референдума – утверждение дорожной карты мирного урегулирования
Иллюстративное фото
Формулировка будет очевидна такой: "Поддерживаете ли вы реализацию плана, разработанного переговорными группами?". В части "территорий" тогда, вероятно, будет включен вариант Виткофа-Дмитриева с отводом украинских войск и создание демилитаризованной зоны под протекторатом РФ. Референдум по народной инициативе предусматривает сбор 3 млн подписей, и вряд ли этот путь будет использован. Закон о референдуме нужно будет менять, чтобы вопрос общегосударственного значения вынести на референдум по инициативе Президента или ВРУ.

Одновременно с референдумом могут быть проведены президентские выборы. Это станет частью выполнения Украиной пожеланий американской делегации. Иначе мы бы провели президентские выборы через полгода после войны, после отмены военного положения, и возможно одновременно с парламентскими.

В случае совмещения референдума и президентских выборов основным вопросом дебатов станет содержание мирного плана. Его уже сейчас критикуют и можно ожидать появления альтернативных мирных планов. Их положения будут более привлекательны для украинцев, но малореалистичны для утверждения западными странами, прежде всего США.

Для технической возможности проведения одновременного референдума и выборов нужно будет внести изменения в закон о правовом режиме военного положения, Избирательного кодекса, унифицировать сроки и графики в законах о президентских выборах и референдуме.

Для формирования реестра избирателей вероятно будет введена активная регистрация избирателей через портал. Это может улучшить качество данных о ВПЛ и беженцах. Однако выборы планируется провести во время действия военного положения, и поэтому значительное количество граждан выберет опцию остаться в "тени" от внимания государства.

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на время от парафирования мирного соглашения до подведения итогов выборов и референдума остается обязательным требованием запуска электоральных процессов.

Конструкция выглядит довольно хрупкой, ее будут много критиковать, и в случае отклонения альтернативой будет инерционный сценарий – продолжение боевых действий с имеющимися ресурсами и рисками.

референдум мирное соглашение война
