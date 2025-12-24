16:44  24 декабря
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
24 декабря 2025, 15:33

Почему все говорят о мире уже ближайшие дни, недели, а перемирия не видно ни одного

24 декабря 2025, 15:33
Нет смысла делать окончательные выводы относительно озвученных пунктов так называемого мирного соглашения
Нет смысла делать окончательные выводы относительно озвученных пунктов так называемого мирного соглашения
фото: tsn.ua
По крайней мере, по трем основным причинам.

Во-первых, многие позиции не соответствуют Конституции и законам Украины. Некоторые нуждаются в внутригосударственных процедурах в других странах, прежде всего в США, РФ и во всех странах – членах ЕС.

Во-вторых, предложенный драфт не содержит всех компонентов юридически обязывающего международного соглашения, которое, кроме всего прочего, должно пройти все стадии заключения, подписания, ратификации согласно Закону "О международных договорах Украины" с целью надлежащего обеспечения национальных интересов, осуществления целей, задач и принципов внешней политики Украины, закрепленных в Конституции.

В-третьих, этот текст содержит еще много двусмысленных или до сих пор не выясненных позиций, ведь делался по русским лекалам.

Мы уже такого типа "понятийные" драфты видели. Их даже подписывали. К примеру, так называемое компромиссное соглашение в 2014 году. Кстати, там тоже не было московской подписи. А действующий "гарант" спешно ушел от ответственности к врагу. В итоге – тогда не заработало. И сейчас такое "не пропихнешь". Нравится кому такой вывод или нет.

Часть наработок может быть использована тогда, когда агрессора начнут серьезно принуждать к миру. Часть россияне будут пробовать потом использовать в качестве предварительного согласия Украины в "сложных вопросах".

И все же главный вопрос остается открытым: почему все говорят о мире уже ближайшие дни, недели, а перемирие не видно ни одного?!

Да и в самих этих пунктах перемирие где-то далеко, а создание взрывоопасной внутриполитической ситуации в Украине, к сожалению, может быть реальностью уже сейчас.

Надо выдержать этот раунд затягивания россиянами времени и попытаться наконец-то убедить наших партнеров, что без реального принуждения агрессора долговременного мира, к сожалению, не будет.

У врага тоже стремительно растут проблемы, а бюджет войны на весь следующий год не складывается.

Агрессора нужно всем вместе дожать!

Таков реальный, а не кажущийся путь к долговременному миру, нравится это нам или нет…

