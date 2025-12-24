Институт массовой информации назвал лучших журналистов в 2025 году
Журналист издания "Украинская правда" Михаил Ткач возглавил рейтинг третий год подряд
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на результаты традиционного ежегодного опроса Института массовой информации среди профессионального сообщества во всех регионах Украины, проведенного 3-20 декабря 2025 года.
Журналисты, принявшие участие в опросе ИМИ, отметили Михаила Ткача за "регулярные качественные расследования", "профессионализм" и "неповторимый стиль работы".
Лучшими журналистами 2025 года стали:
- Михаил Ткач (Украинская правда)
- Диана Буцко (hromadske)
- Дарья Коломиец (Суспильне)
- Власта Лазур (Радио Свобода, Суспильне)
- Янина Корниенко (Следствие.Инфо)
- Алина Коржинская ("Суспильне Чернигов")
- Денис Бигус (Bihus.info)
- Сергей Нужненко (Радио Свобода)
- Алексей Коцебчук ("Суспильне Чернигов")
- Инна Ведерникова (ZN,ua)
Среди других журналистов, вдохновляющих и уважающих коллег, были много раз упомянуты:
- Анна Калюжная (военная корреспондентка);
- Виталий Портников (журналист, публицист);
- Виталий Улыбин (Полтавская волна);
- Мстислав Чернов (журналист Associated Press, режиссер-документалист);
- Севгиль Мусаева (Украинская правда);
- Татьяна Трощинская (Суспильне);
- Юрий Николов ("Наши деньги”);
- Анна Бабинец (Следствие.Инфо);
- Наталья Нагорная (ТСН);
- Дмитрий Хилюк (УНИАН);
- Наталья Седлецка (Радио Свобода);
- Иван Любыш-Кирдей (оператор Reuters);
- Владислав Есипенко (Радио Свобода).
Как сообщалось, с начала полномасштабной войны РФ против Украины погибли 116 журналистов, из них 18 – непосредственно при исполнении профессиональных обязанностей.
В социальных сетях стало больше украинского языка, – исследованиеВсе новости »
23 декабря 2025, 14:5912-летняя школа в Украине станет обязательной: когда заработает новая система
23 декабря 2025, 14:37Журналисты нашли бизнес и недвижимость фигурантов дела "Мидас" за границей
22 декабря 2025, 16:04
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Зеленский заявил, что Китай помогает РФ атаковать энергетику Украины
24 декабря 2025, 17:12В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границе в канун праздников
24 декабря 2025, 16:44Вопросы для всеукраинского референдума – утверждение дорожной карты мирного урегулирования
24 декабря 2025, 16:35В Полтавской области иномарка вылетела в кювет: водитель погиб на месте
24 декабря 2025, 16:10По 15-20 часов без света: будущая зима будет самой тяжелой за все время полномасштабной войны
24 декабря 2025, 15:59На Прикарпатье трое детей отравились угарным газом через электрогенератор
24 декабря 2025, 15:45Почему все говорят о мире уже ближайшие дни, недели, а перемирия не видно ни одного
24 декабря 2025, 15:33РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговщины. Десятки тысяч абонентов остались без света
24 декабря 2025, 14:55В Закарпатье медик "продал" инвалидность за 500 долларов
24 декабря 2025, 14:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все блоги »