Институт массовой информации назвал лучших журналистов в 2025 году

иллюстративное фото: из открытых источников

Журналист издания "Украинская правда" Михаил Ткач возглавил рейтинг третий год подряд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на результаты традиционного ежегодного опроса Института массовой информации среди профессионального сообщества во всех регионах Украины, проведенного 3-20 декабря 2025 года.

Журналисты, принявшие участие в опросе ИМИ, отметили Михаила Ткача за "регулярные качественные расследования", "профессионализм" и "неповторимый стиль работы".

Лучшими журналистами 2025 года стали:

Михаил Ткач (Украинская правда) Диана Буцко (hromadske) Дарья Коломиец (Суспильне) Власта Лазур (Радио Свобода, Суспильне) Янина Корниенко (Следствие.Инфо) Алина Коржинская ("Суспильне Чернигов") Денис Бигус (Bihus.info) Сергей Нужненко (Радио Свобода) Алексей Коцебчук ("Суспильне Чернигов") Инна Ведерникова (ZN,ua)

Среди других журналистов, вдохновляющих и уважающих коллег, были много раз упомянуты:

Анна Калюжная (военная корреспондентка);

Виталий Портников (журналист, публицист);

Виталий Улыбин (Полтавская волна);

Мстислав Чернов (журналист Associated Press, режиссер-документалист);

Севгиль Мусаева (Украинская правда);

Татьяна Трощинская (Суспильне);

Юрий Николов ("Наши деньги”);

Анна Бабинец (Следствие.Инфо);

Наталья Нагорная (ТСН);

Дмитрий Хилюк (УНИАН);

Наталья Седлецка (Радио Свобода);

Иван Любыш-Кирдей (оператор Reuters);

Владислав Есипенко (Радио Свобода).

Как сообщалось, с начала полномасштабной войны РФ против Украины погибли 116 журналистов, из них 18 – непосредственно при исполнении профессиональных обязанностей.