11:15  24 декабря
В Запорожье из реки вытащили тело женщины
10:59  24 декабря
В Киеве 20-летний парень, угрожая пистолетом, пытался ограбить кофейню
07:52  24 декабря
В Кировоградской области умерла 12-летняя девочка: матери сообщено о подозрении
24 декабря 2025, 11:15

В Запорожье из реки вытащили тело женщины

24 декабря 2025, 11:15
Иллюстративное фото: из открытых источников
Днем 23 декабря в одном из районов Запорожья в реке Днепре обнаружили тело женщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Тело погибшей было на расстоянии около пяти метров от берега.

Водолазы достали утопленницу из воды и передали тело правоохранителям для дальнейшего проведения судмедэкспертизы.

Напомним, 4 декабря в городе Хмельник Винницкой области спасатели вытащили тело человека из шестиметровой глубины реки Южный Буг.

Запорожье река Тело спасатели утопление погибшая
