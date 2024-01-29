Пешая прогулка за 6000 евро: на Буковине у границы задержали троих уклонистов

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Мужчины из Ивано-Франковской, Запорожской и Сумской областей заплатили по 6000 евро за помощь в пересечении границы по инструкции в телефонном режиме

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Трое мужчин пытались пешком попасть в Румынию, минуя пограничный контроль. Увидев пограничников, они попробовали сбежать, однако были задержаны, не добравшись до вожделенной заграницы буквально пары сотен метров.

Уклонисты заплатили черновчанину по 6 тысяч евро и тот с помощью мобильной связи предоставлял им указания о времени и направлениях движения.

Личность главного организатора установлена. Продолжается его поиск.

В отношении задержанных мужчин составлены материалы об админправонарушениях.

Напомним, ранее в ГНСУ рассказали о "самых популярных" среди уклонистов маршрутах побега за границу.