В Житомире водитель переехал трехлетнего ребенка возле ТРЦ

Фото: Нацполиция

На автостоянке торгово-развлекательного комплекса в областном центре произошло дорожно-транспортное происшествие, 19-летний водитель автомобиля Opel переехал трехлетнюю девочку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

По предварительной информации, водитель двигаясь назад при выезде с парковки, совершил наезд на ребенка, который находился позади автомобиля.

В результате ДТП 3-летняя девочка получила телесные повреждения. Ребенок доставлен и госпитализирован в местную детскую больницу", - рассказали правоохранители.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства.

Напомним, ранее в Донецкой области мужчина на мотоцикле сбил двоих детей на игровой площадке.