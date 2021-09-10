В Житомире водитель переехал трехлетнего ребенка возле ТРЦ
На автостоянке торгово-развлекательного комплекса в областном центре произошло дорожно-транспортное происшествие, 19-летний водитель автомобиля Opel переехал трехлетнюю девочку
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.
По предварительной информации, водитель двигаясь назад при выезде с парковки, совершил наезд на ребенка, который находился позади автомобиля.
В результате ДТП 3-летняя девочка получила телесные повреждения. Ребенок доставлен и госпитализирован в местную детскую больницу", - рассказали правоохранители.
Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства.
Напомним, ранее в Донецкой области мужчина на мотоцикле сбил двоих детей на игровой площадке.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Танцы вокруг закона о деолигархизации. Кто и чем бьет по амбициям Зеленского
Шесть лет и конфискация за 2 тысячи долларов: как Высший антикоррупционный суд взялся за судей-взяточников