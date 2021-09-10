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10 сентября 2021, 12:34 411

В Житомире водитель переехал трехлетнего ребенка возле ТРЦ

10 сентября 2021, 12:34 411
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Фото: Нацполиция
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На автостоянке торгово-развлекательного комплекса в областном центре произошло дорожно-транспортное происшествие, 19-летний водитель автомобиля Opel переехал трехлетнюю девочку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

По предварительной информации, водитель двигаясь назад при выезде с парковки, совершил наезд на ребенка, который находился позади автомобиля.

В результате ДТП 3-летняя девочка получила телесные повреждения. Ребенок доставлен и госпитализирован в местную детскую больницу", - рассказали правоохранители.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства.

Напомним, ранее в Донецкой области мужчина на мотоцикле сбил двоих детей на игровой площадке.

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