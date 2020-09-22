На Буковине чиновники украли 700 тысяч гривен на ремонт дорог

Присвоенные бюджетные средства злоумышленники распределили между собой

Присвоенные бюджетные средства злоумышленники распределили между собой

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

В 2017 году один из сельсоветов Черновицкой области заключил договор с частным обществом: за 1,1 млн грн компания должна осуществить капитальный ремонт дороги Хотинского района Черновицкой области. В ноябре 2018 года стороны договора подписали акты приема работ в полном объеме, хотя фактически обязательства подрядчика были выполнены на 30%.

Бюджетные средства, присвоенные за счет завышения объемов выполненных работ участники преступной группы распределили между собой.

В настоящее время организатору и участникам группировки сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Напомним, в Киеве разоблачили "схему" хищение 20 млн гривен госсредств во время ремонта теннисных кортов.