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22 сентября 2020, 21:38 1

На Буковине чиновники украли 700 тысяч гривен на ремонт дорог

22 сентября 2020, 21:38 1
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Присвоенные бюджетные средства злоумышленники распределили между собой
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В Черновицкой области разоблачили преступную схему присвоения средств выделенных на ремонт дорог региона.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

В 2017 году один из сельсоветов Черновицкой области заключил договор с частным обществом: за 1,1 млн грн компания должна осуществить капитальный ремонт дороги Хотинского района Черновицкой области. В ноябре 2018 года стороны договора подписали акты приема работ в полном объеме, хотя фактически обязательства подрядчика были выполнены на 30%.

Бюджетные средства, присвоенные за счет завышения объемов выполненных работ участники преступной группы распределили между собой.

В настоящее время организатору и участникам группировки сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Напомним, в Киеве разоблачили "схему" хищение 20 млн гривен госсредств во время ремонта теннисных кортов.

Черновицкая область дороги бюджетные деньги хищение кража полиция ремонт дорог
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