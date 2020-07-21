Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при одном условии - МИД
Это возможно только в случае деоккупации Россией полуострова
Это возможно только в случае деоккупации Россией полуострова
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Крыму возможна только на церемонии поднятия в Крыму украинского флага и снятия российского.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, передает RegioNews.
Встреча в Крыму президентов Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом", - отметил министр.
Кулеба подчеркнул, что такая встреча в Крыму или на админгранице с полуостровом абсолютна немыслима.
Напомним, за пределами Украины в заключении находятся 7 тысяч украинцев.
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