Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при одном условии - МИД

Это возможно только в случае деоккупации Россией полуострова

Это возможно только в случае деоккупации Россией полуострова

Фото: delo.ua

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Крыму возможна только на церемонии поднятия в Крыму украинского флага и снятия российского.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, передает RegioNews.

Встреча в Крыму президентов Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом", - отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что такая встреча в Крыму или на админгранице с полуостровом абсолютна немыслима.

Напомним, за пределами Украины в заключении находятся 7 тысяч украинцев.