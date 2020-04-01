Как председатели ОГА и облсовета на Буковине открывали перинатальный центр во время карантина

Областной перинатальный центр, который начали реконструировать еще в 2012 году, наконец, завершили. 1 апреля в разгар коронавирусного карантина его официально открыли председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук и отстраненный от должности председатель облсовета Иван Мунтян. Оба чиновника были без масок и социальной дистанции не придерживались

Фото: Молодой буковинец

Областной перинатальный центр, который начали реконструировать еще в 2012 году, наконец, завершили. 1 апреля в разгар коронавирусного карантина его официально открыли председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук и отстраненный от должности председатель облсовета Иван Мунтян. Оба чиновника были без масок и социальной дистанции не придерживались

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Черновицкую ОГА и bukinfo.com.ua. Через карантин входить в помещения центра не позволили никому, однако заверили, что заведение готово принимать прежде всего врачей для обустройства рабочих мест, палат и тому подобное. Власть Буковины решила, что пока помещение областного перинатального центра станет резервной госпитальной базой, куда при необходимости, размещать больных коронавирусом буковинцев. "Мы искренне благодарны всем, кто в такое нелегкое время приобщился к завершению работы над перинатальным центром. Этот объект – это не чей-то личный подвиг, а совместная работа областной и городской власти, департаментов, подрядчиков. Как видите, центр современный и внешне, и, поверьте, внутри. Надеемся, что в будущем здесь родится немало счастливых буковинцев", – сказал во время открытия центра Сергей Осачук. .И.о. директора департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Черновицкой ОГА Александр Пуршага подытожил, что всего на реконструкцию перинатального центра ушло 159 миллионов гривен.

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