Как председатели ОГА и облсовета на Буковине открывали перинатальный центр во время карантина
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Черновицкую ОГА и bukinfo.com.ua.
Через карантин входить в помещения центра не позволили никому, однако заверили, что заведение готово принимать прежде всего врачей для обустройства рабочих мест, палат и тому подобное.
Власть Буковины решила, что пока помещение областного перинатального центра станет резервной госпитальной базой, куда при необходимости, размещать больных коронавирусом буковинцев.
"Мы искренне благодарны всем, кто в такое нелегкое время приобщился к завершению работы над перинатальным центром. Этот объект – это не чей-то личный подвиг, а совместная работа областной и городской власти, департаментов, подрядчиков. Как видите, центр современный и внешне, и, поверьте, внутри. Надеемся, что в будущем здесь родится немало счастливых буковинцев", – сказал во время открытия центра Сергей Осачук.
.И.о. директора департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Черновицкой ОГА Александр Пуршага подытожил, что всего на реконструкцию перинатального центра ушло 159 миллионов гривен.
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