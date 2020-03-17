Черновицкие инфекционисты лечат больных COVID-19 правильно, - выводы ВОЗ

Специалисты проанализировали случаи подтверждения COVID-19 в Черновицкой области и алгоритм действий

Специалисты проанализировали случаи подтверждения COVID-19 в Черновицкой области и алгоритм действий

Об этом сообщает Черновицкая ОГА, пишет RegioNews.

Состоялась скайп-совещание работников Департамента здравоохранения ОГА с экспертами Всемирной организации здравоохранения. Обсуждали вопросы, связанные с выявлением лиц с подозрением на COVID-19 и контактных, лечением больных, предотвращением распространения инфекции и тому подобное.

В частности, во время совещания специалисты проанализировали случаи подтвержденной болезни COVID-19 в области (на тот момент их было два), алгоритм и тактику действий соответствующих служб.

По оценке экспертов ВОЗ, работники медицинской отрасли Черновицкой области действовали верно, четко и скоординировано, приняли правильные эпидемиологические и клинические решения.

Напомним, специалисты ВОЗ не приехали в Черновцы из-за закрытия границ.

Также, как сообщает пресс служба Черновицкой ОГА, из больницы выписали 8 человек, у которых не подтвердился коронавирус.

Всего результаты лабораторного обследования получено у 20 человек, из них у 4-х - лабораторно подтверждено коронавирус.

Дважды отрицательный результат получен у 7 пациентов. Один отрицательный результат получен у 9 пациентов.

За последние сутки в Черновицкой области обнаружили 4 новых подозрения на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 10:00 утра вторника, 17 марта, в Украине уже подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах, 2 - в Киеве, 1- в Житомирской области (летальный).

Также в Черновцах от сопутствующей неврологической патологии умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.

У мужчины, у которого коронавирус обнаружили первым, медики уже получили один отрицательный тест на COVID-19. Если его второй тест будет тоже отрицательным, чоловыка признают здоровым.

Также наши журналисты показали, как живут Черновцы в условиях карантина.

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