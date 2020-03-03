В Винницкой области газовые системы готовятся передать общине
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресслужбу Винницкого областного совета.
Во встрече приняли участие руководители профильных департаментов ОГА, управления совместной коммунальной собственности и депутатов облсовета.
"В 2005-2007 годах люди за свой счет или беря кредиты, которые предоставил Фонд содействия инвестициям и строительству, оплатили прокладки газовых сетей в населенных пунктах в свои дома. Таким образом, все газовые сети принадлежат людям, а сегодня они должны платить за то, что их сетями и в их дома идет газ ", - сказал председатель облсовета Анатолий Олейник.
Добавил, что необходимо провести полную инвентаризацию имеющихся фондов газовых сетей и создать структуру, которая поэтапно пройдет путь передачи сетей от монополиста в собственности территориальных общин.
Как сообщали RegioNews ранее, депутаты Винницкого областного совета обратились к президенту Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука с требованием отменить абонплату за транспортировку природного газа.
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