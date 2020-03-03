В Винницкой области газовые системы готовятся передать общине

3 марта состоялось первое заседание рабочей группы по проведению инвентаризации газовых сетей, которые являются собственностью территориальных общин области

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3 марта состоялось первое заседание рабочей группы по проведению инвентаризации газовых сетей, которые являются собственностью территориальных общин области

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресслужбу Винницкого областного совета.

Во встрече приняли участие руководители профильных департаментов ОГА, управления совместной коммунальной собственности и депутатов облсовета.

"В 2005-2007 годах люди за свой счет или беря кредиты, которые предоставил Фонд содействия инвестициям и строительству, оплатили прокладки газовых сетей в населенных пунктах в свои дома. Таким образом, все газовые сети принадлежат людям, а сегодня они должны платить за то, что их сетями и в их дома идет газ ", - сказал председатель облсовета Анатолий Олейник.

Добавил, что необходимо провести полную инвентаризацию имеющихся фондов газовых сетей и создать структуру, которая поэтапно пройдет путь передачи сетей от монополиста в собственности территориальных общин.

Как сообщали RegioNews ранее, депутаты Винницкого областного совета обратились к президенту Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука с требованием отменить абонплату за транспортировку природного газа.