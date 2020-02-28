Председателю Черновицкого облсовета Ивану Мунтяну оставили в качестве меры пресечения 10 миллионов залога
Об этом сообщает издание "Слово и Дело" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря САП Ольги Постолюк, пишет RegioNews.
"Апелляция ВАКС отказала в удовлетворении как жалобы прокуроров САП по применению к подозреваемому более строгого пресечения, так и жалобы адвоката об отмене избранной меры пресечения и применение к подзащитному меры пресечения в виде личного обязательства", - сказала она.
Напомним, в июле прошлого года председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян попросил одном из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тысяч долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.
В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительными органами задокументирован факт получения должностным части обусловленных средств, а именно 180 тысяч долларов США.
Прокуроры требовали арестовать Ивана Мунтяна на 60 суток с правом внесения залога в 15 млн грн.
Однако антикоррупционный суд назначил чиновнику 10 млн грн залога, возложив на него ряд обязательств.
Иван Мунтян внес за себя деньги, хотя перед тем подал в суд апелляцию на решение о залоге.
Суд оставил Ивана Мунтяна на должности главы Черновицкого облсовета.
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