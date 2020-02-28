Председателю Черновицкого облсовета Ивану Мунтяну оставили в качестве меры пресечения 10 миллионов залога

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде 10 млн грн залога председателя Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну, который НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в вымогательстве 400 и получении 180 тысяч долларов неправомерной выгоды

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде 10 млн грн залога председателя Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну, который НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в вымогательстве 400 и получении 180 тысяч долларов неправомерной выгоды

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