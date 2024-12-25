Сегодняшняя ракетная атака, к сожалению, оказалась хуже для нас, чем пару предыдущих ударов Путена. В этот раз ему удалось развалить ряд генерирующих объектов на левобережной Украине (плюс еще один на западе). Поэтому отключение света теперь с нами надолго

Сегодняшняя ракетная атака, к сожалению, оказалась хуже для нас, чем пару предыдущих ударов Путена. В этот раз ему удалось развалить ряд генерирующих объектов на левобережной Украине (плюс еще один на западе). Поэтому отключение света теперь с нами надолго

иллюстративная фото: Reuters

Да, сейчас не катастрофа. Просто дефицит энергии резко увеличился, и можно перебиться плановыми отключениями по две очереди из шести. Не привыкать)))

Но если следующий удар по распределительным подстанциям окажется тоже удачным для Путена, то может стать уже херово. Причем не по всей Украине.

Я не выдам военного секрета, потому что Путен это видит и так, но он так и целится. Так что рашисты выбивают нам остатки производства энергии на условно левобережной Украине. А это значит, что Харьков, Сумы, Днепр, Кривой Рог, Киев, Запорожье получают энергию из условно правобережной Украины, на которой работают все наши атомные станции.

То есть это как генератор стоит на одной половине дома, а вторая половина дома заживлена от него по переноске. Теперь достаточно въе**ть по переноске – и вторая половина дома останется без света вообще. А часть дома с генератором будет светиться как ни в чем не бывало.

И это неизбежно приведет к тому, что левобережные будут обвинять правобережных в том, что тыловые жируют при свете люстр, а на прифронтовые регионы все забили. Да еще и электричество заграницу гонят, с*ки (в это сейчас верят почти 30% украинцев).

Пиар-ассы Галущенко должны сейчас из трусов выпрыгнуть, чтобы приготовить общественное мнение к этому. Ибо это будет невероятно питательная история для рашистских ипсо. Надо уже сейчас объяснять людям, в каком пиз**це мы уже.

Да, придется объяснить, почему Минэнерго не обеспечило вовремя создание распределенной газовой генерации. Да, придется признаться Зеленскому, что в погоне за наживой на "Большом атомном строительстве" просто спиз**ли несколько миллиардов с летнего повышения цены электричества. А за распилом некогда было голову поднять, чтобы заняться действительно необходимыми вещами.

Но если этого не сделать, то скоро Восток и Запад будут иметь очередную линию раскола.

…Когда будет следующая ракетная атака, я не знаю. По большому счету, на ее подготовку уходит где-то неделя. Поэтому может быть и Новый год. А может быть и на россиянское рождество. Если честно, я уже забыл – были ли у нас новогодние праздники без ударов.

Ну и да. Независимо от ударов, дефицит энергии будет увеличиваться при похолодании. Пока Бог любит нас, не дает пойти жестким минусам. Это позволяет петлять.