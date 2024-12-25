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Юрій Ніколов Журналіст-розслідувач, редактор "Наших грошей" info@regionews.ua
25 грудня 2024, 15:19

Ризики енергетичного розвалу: що загрожує Україні після останніх атак?

25 грудня 2024, 15:19
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Сьогоднішня ракетна атака, на жаль, виявилась гіршою для нас, ніж пару попередніх ударів Путєна. Цього разу йому вдалось розвалити низку генеруючих об’єктів на лівобережній Україні (плюс ще один на заході). Тому відключення світла тепер з нами надовго
Сьогоднішня ракетна атака, на жаль, виявилась гіршою для нас, ніж пару попередніх ударів Путєна. Цього разу йому вдалось розвалити низку генеруючих об’єктів на лівобережній Україні (плюс ще один на заході). Тому відключення світла тепер з нами надовго
ілюстративне фото: Reuters
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Так, зараз не катастрофа. Просто дефіцит енергії різко збільшився, і можна перебитись плановими відключеннями по дві черги з шести. Не звикати)))

Але якщо наступний удар по розподільчим підстанціям виявиться теж вдалим для Путєна, то може стати вже охєрєнно хєрово. Причому не всій Україні.

Я не видам військового секрету, бо Путєн це бачить і так, та він так і цілиться. Отже рашисти вибивають нам рештки виробництва енергії на умовно лівобережній Україні. А це означає, що Харків, Суми, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Запоріжжя отримують енергію з умовно правобережної України, на якій і працюють всі наші атомні станції.

Тобто це як генератор стоїть на одній половині будинку, а друга половина будинка заживлена від нього по переносці. Тепер достатньо в’ї**ти по переносці – і друга половина будинку залишиться без світла взагалі. А частина будинку з генератором буде світитись як ні в чому не бувало.

І це неминуче призведе до того, що лівобережні звинувачуватимуть правобережних у тому, що тилові жирують при світлі люстр, а на прифронтові регіони всі забили. Та ще й електрику закордон гонять, с*кі (в це зараз вірять майже 30% українців).

Піар-аси Галущенка мають зараз з трусів випригнуть, щоб приготувати громадську думку до цього. Бо це буде неймовірно поживна історія для рашистських іпсо. Треба вже зараз пояснювати людям в якому піз**ці ми вже є.

Так, прийдеться пояснити, чому Міненерго не забезпечило вчасно створення розподіленої газової генерації. Так, доведеться признаться Зеленському, що в погоні за наживою на "Великому атомному будівництві" просто спіз**ли кількадесят мільярдів з літнього підвищення ціни електрики. А за розпилом ніколи було голову підняти, щоб зайнятись справді необхідними речами.

Але якщо цього не зробити, то вже скоро Схід і Захід матимуть чергову лінію розколу.

…Коли буде наступна ракетна атака я не знаю. За великим рахунком, на її підготовку треба десь тиждень. Тому може буть і Новий рік. А може буть і на росіянське різдво. Якщо чесно, я вже забув – чи були у нас новорічні святи без ударів.

Ну і да. Незалежно від ударів дефіцит енергії збільшуватиметься при похолоданні. Поки Бог любить нас, не дає піти жорстким мінусам. Це дозволяє петляти.

війна обстріли ракетний удар атака енергосистема
 
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