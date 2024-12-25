Ризики енергетичного розвалу: що загрожує Україні після останніх атак?
Так, зараз не катастрофа. Просто дефіцит енергії різко збільшився, і можна перебитись плановими відключеннями по дві черги з шести. Не звикати)))
Але якщо наступний удар по розподільчим підстанціям виявиться теж вдалим для Путєна, то може стати вже охєрєнно хєрово. Причому не всій Україні.
Я не видам військового секрету, бо Путєн це бачить і так, та він так і цілиться. Отже рашисти вибивають нам рештки виробництва енергії на умовно лівобережній Україні. А це означає, що Харків, Суми, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Запоріжжя отримують енергію з умовно правобережної України, на якій і працюють всі наші атомні станції.
Тобто це як генератор стоїть на одній половині будинку, а друга половина будинка заживлена від нього по переносці. Тепер достатньо в’ї**ти по переносці – і друга половина будинку залишиться без світла взагалі. А частина будинку з генератором буде світитись як ні в чому не бувало.
І це неминуче призведе до того, що лівобережні звинувачуватимуть правобережних у тому, що тилові жирують при світлі люстр, а на прифронтові регіони всі забили. Та ще й електрику закордон гонять, с*кі (в це зараз вірять майже 30% українців).
Піар-аси Галущенка мають зараз з трусів випригнуть, щоб приготувати громадську думку до цього. Бо це буде неймовірно поживна історія для рашистських іпсо. Треба вже зараз пояснювати людям в якому піз**ці ми вже є.
Так, прийдеться пояснити, чому Міненерго не забезпечило вчасно створення розподіленої газової генерації. Так, доведеться признаться Зеленському, що в погоні за наживою на "Великому атомному будівництві" просто спіз**ли кількадесят мільярдів з літнього підвищення ціни електрики. А за розпилом ніколи було голову підняти, щоб зайнятись справді необхідними речами.
Але якщо цього не зробити, то вже скоро Схід і Захід матимуть чергову лінію розколу.
…Коли буде наступна ракетна атака я не знаю. За великим рахунком, на її підготовку треба десь тиждень. Тому може буть і Новий рік. А може буть і на росіянське різдво. Якщо чесно, я вже забув – чи були у нас новорічні святи без ударів.
Ну і да. Незалежно від ударів дефіцит енергії збільшуватиметься при похолоданні. Поки Бог любить нас, не дає піти жорстким мінусам. Це дозволяє петляти.