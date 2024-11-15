Форточка возможностей закрывается: Зеленского погрузили не в теплую ванну, а это уже сауна

Мне кажется, форточка возможностей, которая в 2023 году внезапно открылась в Украине, закрывается. Тогда в мраке тайных закупок на сотни миллиардов гривен произошло много изменений. И в том числе был задержан за коррупцию глава Госспецсвязи Щигол. Вместо него назначили военного Мироненко, при котором изменилась система закупок дронов. И истории с аутелями по цене Х1,5 стали более невозможными. И вот этого Мироненко сегодня сняли, а вместо него руководителем ГССЗЗИ назначили Александра Потия

Мне кажется, форточка возможностей, которая в 2023 году внезапно открылась в Украине, закрывается. Тогда в мраке тайных закупок на сотни миллиардов гривен произошло много изменений. И в том числе был задержан за коррупцию глава Госспецсвязи Щигол. Вместо него назначили военного Мироненко, при котором изменилась система закупок дронов. И истории с аутелями по цене Х1,5 стали более невозможными. И вот этого Мироненко сегодня сняли, а вместо него руководителем ГССЗЗИ назначили Александра Потия

фото t.me/V_Zelenskiy_official

Я считаю это изменение шагом назад к "верните мне коррупционеров". Объясню почему, следите за деталями.

Потий – человек из этой системы, который десятилетиями контролировали чекисты. Это логично, потому что это спецсвязь, секретка, это все. Щиголь назначил его своим заместителем в ГССЗЗИ в сентябре 2020 года в один день с Владимиром Трофименко, тоже ставшим заместителем Щиголя.

Трофименко до этого назначения работал в харьковском универе им.Мудрого. Там его коллега была Ольга Шило, мать известного чекиста Артема Шила. Это тот самый Шило, много лет работавший именно в кибердепартаменте СБУ, но в прошлом году он попал в дело НАБУ по коррупционным закупкам "Укрзализныци" и его убрали с должности в тень. Не посадили, а куда-то перевели.

После смерти Ольги Шило Трофименко стал соавтором о ней книги. Эту книгу делал, когда уже работал в ГССЗЗИ. А Артем Шило стал едва ли не первым человеком в СБУ.

И вот 4 ноября уже в этом году новому руководству ГССЗЗИ удалось получить правительственное решение об отставке Трофименко. Это походило на постепенную дочистку наследия предшественников. Однако уже 9 ноября Шмигаль упразднил свое распоряжение об отставке Трофименко, чем вернул его на работу в ГССЗЗИ. А еще через неделю 15 ноября издал приказ об увольнении председателя ГССЗЗИ Мироненко. И назначил вместо него Потия, назначаемого в ГССЗЗИ в один день с Трофименко.

И все это происходит именно тогда, когда ГССЗЗИ пошло по производителям дронов с требованием снизить цены. Потому что среди производителей есть и партнеры Шила, и Татарова, и даже Ермака (да-да, тот самый кинопродюсер Колюбаев)

Понимаю, что звучит несколько конспирологически. Но вся эта сумма обстоятельств для меня сигнал о начале уничтожения команды Федорова. Бенефициарами которой будет чекистский дип-стейт. Ну и Ермак с политическими дивидендами – он уничтожит одного из последних владельцев персонального доступа к Зеленскому.

Прав был "Экономист". Зеленского погрузили не в теплую ванную, а это уже сауна.