Форточка можливостей закривається: Зеленського занурили не в теплу ванну, а це вже сауна

Мені здається форточка можливостей, яка у 2023 році раптово відкрилась в Україні, закривається. Тоді в мороку таємних закупівель на сотні мільярдів гривень відбулось багато змін. І в тому числі було затримано за корупцію голову Держспецзв’язку Щиголя. Замість нього призначили військового Мироненка, при якому змінилась система закупівель дронів. І історії з аутелями по ціні Х1,5 стали більше неможливими. І ось цього Мироненка сьогодні зняли, а замість нього керівником ДССЗЗІ призначили Олександра Потія

Мені здається форточка можливостей, яка у 2023 році раптово відкрилась в Україні, закривається. Тоді в мороку таємних закупівель на сотні мільярдів гривень відбулось багато змін. І в тому числі було затримано за корупцію голову Держспецзв’язку Щиголя. Замість нього призначили військового Мироненка, при якому змінилась система закупівель дронів. І історії з аутелями по ціні Х1,5 стали більше неможливими. І ось цього Мироненка сьогодні зняли, а замість нього керівником ДССЗЗІ призначили Олександра Потія

фото t.me/V_Zelenskiy_official

Я вважаю цю зміну кроком назад до "вєрнітє мнє карупціонєрав". Поясню чому, слідкуйте за деталями. Потій – це людина з цієї системи, яку десятиріччями контролювали чекісти. Це логічно, бо це спецзв’язок, сєкрєтка, оце все. Щиголь призначив його своїм заступником в ДССЗЗІ у вересні 2020 року в один день з Володимиром Трофименком, який теж став заступником Щиголя. Трофименко до цього призначення працював у харківському універі ім.Мудрого. Там його колегою була Ольга Шило, мати відомого чекіста Артема Шила. Це той самий Шило, який багато років працював саме у кібердепартаменті СБУ, але торік він потрапив у справу НАБУ по корупційним закупівлям "Укрзалізниці" і його прибрали з посади в тінь. Не посадили, а кудись перевели. Після смерті Ольги Шило Трофименко став співавтором книги про неї. Цю книгу робив коли вже працював у ДССЗЗІ. А Артем Шило став ледь не першою людиною в СБУ. І от 4 листопада вже цього року новому керівництву ДССЗЗІ вдалось отримати урядове рішення про відставку того Трофименка. Це виглядало як поступова дочистка наслєдія попередників. Однак вже 9 листопада Шмигаль скасував своє розпорядження про відставку Трофименка, чим повернув його на роботу в ДССЗЗІ. А ще через тиждень 15 листопада видав наказ про звільнення голови ДССЗІ Мироненка. І призначив замість нього Потія, якого призначали в ДССЗІ в один день з Трофименком. І все це відбувається саме тоді, коли ДССЗЗІ пішло по виробникам дронів з вимогою знизити ціни. Бо серед виробників є і партнери Шила, і Татарова, і навіть Єрмака (да-да, той самий кінопродюсер Колюбаєв) Розумію, що звучить дещо конспірологічно. Але вся ця сума обставин для мене є сигналом про початок нищення команди Федорова. Бенефіціарами якої буде чекістський діп-стейт. Ну і Єрмак з політичними дивідендами – він знищить одного з останніх власників персонального доступу до Зеленського. Правий був "Економіст". Зеленського занурили не в теплу ванну, а це вже сауна.

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