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Новоизбранный президент США Дональд Трамп вскоре назначит специального представителя по Украине, который должен возглавить переговоры о прекращении войны с Россией

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на свои источники, передает RegioNews.

"Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, человека с большим авторитетом, которому будет поручено найти решение, прийти к мирному урегулированию", – отметил один из источников.

Ожидается, что данная работа не будет оплачиваемой. Издание напомнило, что с 2017 по 2019 год обязанности специального представителя на украинских переговорах на добровольных началах исполнял Курт Волкер.

Напомним, ранее британское издание Reuters сообщило, что Украина пытается усилить свои позиции перед предполагаемыми переговорами с РФ. По информации СМИ, эта зима является критическим моментом, а ближайшие 4-5 месяцев будут решающими в войне.