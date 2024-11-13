15:29  13 ноября
В центре Одессы горел университет
18:05  13 ноября
Во Львовской области браконьеры убили 5 диких кабанов
10:56  13 ноября
В оккупированном Севастополе взорвали автомобиль российского офицера
UA | RU
UA | RU
13 ноября 2024, 18:21

Трамп назначит спецпредставителя, который возглавит переговоры о завершении войны в Украине, – Fox News

13 ноября 2024, 18:21
Читайте також українською мовою
фото: Reuters
Читайте також
українською мовою

Новоизбранный президент США Дональд Трамп вскоре назначит специального представителя по Украине, который должен возглавить переговоры о прекращении войны с Россией

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на свои источники, передает RegioNews.

"Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, человека с большим авторитетом, которому будет поручено найти решение, прийти к мирному урегулированию", – отметил один из источников.

Ожидается, что данная работа не будет оплачиваемой. Издание напомнило, что с 2017 по 2019 год обязанности специального представителя на украинских переговорах на добровольных началах исполнял Курт Волкер.

Напомним, ранее британское издание Reuters сообщило, что Украина пытается усилить свои позиции перед предполагаемыми переговорами с РФ. По информации СМИ, эта зима является критическим моментом, а ближайшие 4-5 месяцев будут решающими в войне.

Дональд Трамп Украина США война переговоры
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
На Черкащине задержали начальника колонии, который помог криминальным авторитетам провести "сходку"
13 ноября 2024, 22:17
Россияне атаковали дроном село на приграничье Черниговщины
13 ноября 2024, 21:26
Оккупанты обстреляли Никопольщину дронами и артиллерией: последствия
13 ноября 2024, 20:45
Убийство Фарион: суд продлил подозреваемому меру пресечения
13 ноября 2024, 20:12
Фиктивный развод и опека над детьми: на Донетчине в одном из судов разоблачили схему для уклонистов
13 ноября 2024, 19:54
Россияне обстреляли школу в Краматорске
13 ноября 2024, 19:43
В Ивано-Франковске в пожаре в пятиэтажке погибли отец и сын
13 ноября 2024, 19:18
В Житомире столкнулись легковушка и грузовик: четверо пострадавших
13 ноября 2024, 18:53
На Прикарпатье турист травмировал ногу во время спуска с горы
13 ноября 2024, 18:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Все публикации »
Юрий Богданов
Юрий Чевордов
Виктор Шлинчак
Все блоги »