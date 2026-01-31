11:03  31 січня
Потяг Київ-Харків здійснив вимушену зупинку під Полтавою
10:04  31 січня
На Одещині через намерзання льоду сталися обриви проводів і пошкодження електромереж
09:03  31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
31 січня 2026, 10:56

Сьогодні ми програємо війну, втрачаємо Україну

31 січня 2026, 10:56
Колись це все буде смішно. Або ні
Колись це все буде смішно. Або ні
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Хтось буде сміятися, хтось буде плакати, історики дадуть свою фахову оцінку в підручниках, проте сьогодні все дуже боляче.

Сьогодні ми програємо війну, втрачаємо Україну, а піару стільки – мама рідна! – що якби б його перетворити на снаряди і дрони, то вистачило б до самої москви.

Чесно кажучи, особисто мене це все дуже задовбало, я навіть говорити і писати про це не хочу. Я втомився.

Але засідку в лісі зроблю.

