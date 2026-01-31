Колись це все буде смішно. Або ні

Колись це все буде смішно. Або ні

Хтось буде сміятися, хтось буде плакати, історики дадуть свою фахову оцінку в підручниках, проте сьогодні все дуже боляче.

Сьогодні ми програємо війну, втрачаємо Україну, а піару стільки – мама рідна! – що якби б його перетворити на снаряди і дрони, то вистачило б до самої москви.

Чесно кажучи, особисто мене це все дуже задовбало, я навіть говорити і писати про це не хочу. Я втомився.

Але засідку в лісі зроблю.