Фото: Instagram.com/nati.gresko

Соучредительница и ведущая YouTube-шоу "Эбаут" Нати Гресько впервые рассказала о своей службе в Вооруженных силах Украины

Об этом она впервые публично рассказала в интервью Эмми Антонюк, передает RegioNews.

Нати присоединилась к ВСУ в начале января 2024 года, однако почти два года молчала об этом из-за опасений критики и обесценивания людей, не находящихся непосредственно на передовой.

В проекте "Это никто не будет смотреть" Гресько пояснила, что сейчас решила открыто говорить о службе, чтобы подчеркнуть важность работы всех военных, даже тех, кто не держит оружие в руках.

Недавно она перевелась в 28-ю отдельную механизированную бригаду, которую выбрала сознательно, поскольку подразделение недостаточно представлено в медиа. Гресько планирует использовать свою медийность, чтобы привлекать внимание к потребностям бригады, привлекать новых людей и усиливать сбор средств.

По ее словам, решение пойти на службу пришло после возвращения в Украину, желания эффективно использовать свои навыки и поддержку отца, который сам служил в ВСУ.

Нати прошла базовую общевоенную подготовку и начала службу в Киеве, совмещая ее с материнством – она воспитывает 10-летнего сына Марка.

Напомним, украинский актер Кирилл Ганин, известный по ролям в фильме "Песики" и шоу "Лига смеха", мобилизовался в ряды ВСУ. 2 декабря 31-летний артист был доставлен в Святошинский территориальный центр комплектования, где он прошел военно-врачебную комиссию.