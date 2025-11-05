Геймчейнджеры нашего поражения

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Фронт – рассматривается как необходимое зло, пожирающее людей и ресурсы. Никого особо не интересует, что происходит, главное, чтобы оттуда не появился новый национальный герой, который может выиграть выборы или просто взять власть. За этим внимательно следят.

Люди рассматриваются только как мобилизационный ресурс и электорат. Поэтому отношение к людям подходящее – одних ловят и отправляют на фронт, других выпускают за границу. Следят за тем, чтобы люди не самоорганизовались в какой-нибудь новый протест картонок.

Зима – всем уже понятно, что будет тяжелой. И на фронте, и в тылу. Недовольство будет нарастать, критики станет больше. Поэтому главное заранее обнаружить (назначить) виновных.

Ложь – основной геймчейнджер нашей "победы". Почти невозможно найти правду о ситуации на фронте, о мобилизации, о подготовке к зиме, о защите нашей энергетической инфраструктуры, об эффективности вражеских шахедов, об эффективности наших дальнобойных дронов, о пользе дронов-перехватчиков, о необходимости тратить 10% всего оборонного бюджета на одну частную фирму, о 3000 км и очередной тысяче "помощи" – правды нет нигде.

Ложь поглотила все.