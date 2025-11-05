Геймчейнджери нашої поразки

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Фронт – розглядається як необхідне зло, що пожирає людей і ресурси. Нікого особливо не цікавить, що там відбувається, головне, щоб звідти не з'явився новий національний герой, який може виграти вибори або просто взяти владу. За цим пильно стежать.

Люди – розглядаються тільки як мобілізаційний ресурс і електорат. Тому ставлення до людей відповідне – одних ловлять і відправляють на фронт, інших випускають за кордон. Стежать за тим, щоб люди не самоорганізувалися в якийсь новий протест картонок.

Зима – всім вже зрозуміло, що буде важкою. І на фронті, і в тилу. Невдоволення буде наростати, критики стане більше. Тому головне заздалегідь знайти (призначити) винних.

Брехня – основний геймчейнджер нашої "перемоги". Майже неможливо знайти правду про ситуацію на фронті, про мобілізацію, про підготовку до зими, про захист нашої енергетичної інфраструктури, про ефективність ворожих шахедів, про ефективність наших далекобійних дронів, про корисність дронів-перехоплювачів, про необхідність витрачати 10% всього оборонного бюджету на одну приватну фірму, про 3000 км і чергову тисячу "допомоги" – правди немає ніде.

Брехня поглинула все.