07:13  27 января
В Киевской области чиновник СБУ сбил ребенка на переходе
08:43  27 января
В Полтаве мужчина получил 5 лет тюрьмы за сообщение в телеграмм-канале
08:24  27 января
Почти 1,5 тыс. окупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях армии РФ
UA | RU
UA | RU
Юрий Чевордов политический эксперт info@regionews.ua
27 января 2025, 11:03

Заморозка программ помощи США Украине: последствия могут быть непредсказуемыми

27 января 2025, 11:03
Читайте також українською мовою
Недавнее решение Госдепартамента США и USAID о приостановлении программ международной помощи вызвало большой резонанс в экспертных кругах.
Недавнее решение Госдепартамента США и USAID о приостановлении программ международной помощи вызвало большой резонанс в экспертных кругах.
фото: USAID
Читайте також
українською мовою

Официальная формулировка об "оценке эффективности" программ звучит нейтрально, но за ней могут идти гораздо более глубокие процессы трансформации американской внешней политики.

Прежде всего, следует понимать масштаб этого решения. Международная помощь США – это не просто денежные транзакции. Это сложная экосистема, включающая в себя техническую поддержку, развитие демократических институтов, образовательные программы, гуманитарную помощь и множество других направлений, которые формировались на протяжении десятилетий. Приостановка такого механизма, даже временная, может иметь непредсказуемые последствия.

Тезис о "нравственном обязательстве" перед американскими налогоплательщиками указывает на возможный пересмотр самой философии международной помощи. Похоже, что администрация стремится переформатировать эти программы на более прагматических началах, возможно теснее связывая их с непосредственными интересами США.

Однако 90-дневный срок просмотра программ вызывает вопросы. За столь короткое время вряд ли можно провести действительно глубокий анализ эффективности многолетних проектов. Это наводит на мысль, что определенные решения о будущем отдельных программ могут быть уже предварительно сформированы.

Для стран-получателей помощи эта пауза создает ситуацию неопределенности. Многие проекты, особенно в сферах гражданского общества и демократических реформ, нуждаются в долгосрочной стабильной поддержке. Даже временная приостановка финансирования может нарушить наработанные годами механизмы сотрудничества.

В то же время это решение можно рассматривать и как возможность для обновления. Мир существенно изменился за последние десятилетия, и многие программы помощи действительно нуждаются в переосмыслении. Возможно, эта пауза позволит создать более эффективные механизмы поддержки, которые будут лучше отвечать современным вызовам.

Ключевой вопрос – что станет критерием эффективности при оценке программ? Если это будет исключительно прямая экономическая выгода для США, многие важные, но сложно измеряемые направления (например, поддержка демократических институтов или гражданского общества) могут оказаться под угрозой. С другой стороны, если оценка будет комплексной и будет учитывать долгосрочные стратегические интересы, это может привести к качественному обновлению системы международной помощи.

Итак, текущая пауза – это не просто технический просмотр программ, а потенциальный поворотный момент во внешней политике США. Его последствия будут зависеть от того, удастся ли найти баланс между прагматическими интересами и стратегическим видением роли международной помощи в современном мире.

США гранты финансирование финансовая помощь
СМИ назвали два параметра, которые включает мирный план Трампа по Украине
20 января 2025, 09:56
Президент запрещает снижать призывной возраст в Украине
10 декабря 2024, 13:17
Мобилизация украинцев с 18 лет: США обещают экипировать всех новобранцев снаряжением
10 декабря 2024, 08:55
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
Удар по Запорожью 8 января: увеличилось количество жертв
27 января 2025, 11:12
Россияне обстреляли Никополь: повреждено предприятие, пятеро раненых
27 января 2025, 11:02
На Донетчине гражданин России, якобы приехавший к дочери, "сдавал" позиции ВСУ
27 января 2025, 10:53
Во Львовской области в результате наезда автомобиля погиб мужчина, лежавший на дороге
27 января 2025, 10:52
В Кировоградской области экс-главу сельсовета осудили за продажу земли
27 января 2025, 10:52
В Полтавской области браконьеры наловили рыбы на 160 000 грн
27 января 2025, 10:34
Забрал все прямо из салона авто: киевлянин обворовал предпринимателей на ярмарке
27 января 2025, 10:28
В Ивано-Франковской области спасатели ликвидируют пожары, возникшие в результате вражеских атак
27 января 2025, 10:18
Буданов заявил об угрозе существованию Украины и назвал дедлайн для начала переговоров, – СМИ
27 января 2025, 10:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Владимир Фесенко
Алексей Кущ
Все блоги »