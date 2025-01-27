07:13  27 січня
У Київській області чиновник СБУ збив дитину на переході
08:43  27 січня
У Полтаві чоловік отримав 5 років ув'язнення за повідомлення у телеграм-каналі
08:24  27 січня
Майже 1,5 тис. окупантів за добу: Генштаб оновив дані про втрати армії РФ
UA | RU
UA | RU
Юрій Чевордов політичний експерт info@regionews.ua
27 січня 2025, 11:03

Замороження програм допомоги США Україні: наслідки можуть бути непередбачуваними

27 січня 2025, 11:03
Читайте также на русском языке
Нещодавнє рішення Держдепартаменту США та USAID про призупинення програм міжнародної допомоги викликало чималий резонанс у експертних колах.
Нещодавнє рішення Держдепартаменту США та USAID про призупинення програм міжнародної допомоги викликало чималий резонанс у експертних колах.
фото: USAID
Читайте также
на русском языке

Офіційне формулювання про "оцінку ефективності" програм звучить нейтрально, але за ним можуть критися значно глибші процеси трансформації американської зовнішньої політики.

Насамперед варто розуміти масштаб цього рішення. Міжнародна допомога США - це не просто грошові транзакції. Це складна екосистема, що включає технічну підтримку, розвиток демократичних інституцій, освітні програми, гуманітарну допомогу та безліч інших напрямків, які формувалися протягом десятиліть. Призупинення такого механізму, навіть тимчасове, може мати непередбачувані наслідки.

Теза про "моральне зобов'язання" перед американськими платниками податків вказує на можливий перегляд самої філософії міжнародної допомоги. Схоже, що адміністрація прагне переформатувати ці програми на більш прагматичних засадах, можливо, тісніше пов'язуючи їх з безпосередніми інтересами США.

Проте 90-денний термін перегляду програм викликає питання. За такий короткий час навряд чи можливо провести справді глибокий аналіз ефективності багаторічних проектів. Це наводить на думку, що певні рішення щодо майбутнього окремих програм можуть бути вже попередньо сформовані.

Для країн-отримувачів допомоги ця пауза створює ситуацію невизначеності. Багато проектів, особливо в сферах громадянського суспільства та демократичних реформ, потребують довгострокової стабільної підтримки. Навіть тимчасове призупинення фінансування може порушити напрацьовані роками механізми співпраці.

Водночас, це рішення можна розглядати і як можливість для оновлення. Світ суттєво змінився за останні десятиліття, і багато програм допомоги дійсно потребують переосмислення. Можливо, ця пауза дозволить створити більш ефективні механізми підтримки, які краще відповідатимуть сучасним викликам.

Ключове питання - що стане критерієм ефективності при оцінці програм? Якщо це буде виключно пряма економічна вигода для США, багато важливих, але складно вимірюваних напрямків (як-от підтримка демократичних інституцій чи громадянського суспільства) можуть опинитися під загрозою. З іншого боку, якщо оцінка буде комплексною та враховуватиме довгострокові стратегічні інтереси, це може привести до якісного оновлення системи міжнародної допомоги.

Отже, поточна пауза - це не просто технічний перегляд програм, а потенційний поворотний момент у зовнішній політиці США. Його наслідки залежатимуть від того, чи вдасться знайти баланс між прагматичними інтересами та стратегічним баченням ролі міжнародної допомоги у сучасному світі.

США гранти финансирование фінансова допомога
ЗМІ назвали два параметри, які включає мирний план Трампа щодо України
20 січня 2025, 09:56
Президент забороняє знижувати призивний вік в Україні
10 грудня 2024, 13:17
Мобілізація українців із 18 років: США обіцяють екіпірувати всіх новобранців спорядженням
10 грудня 2024, 08:55
Всі новини »
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
Масований авіаудар по Куп'янську: з-під завалів дістали тіла загиблих
27 січня 2025, 11:51
На Прикарпатті викрито новий канал незаконного переправлення чоловіків за кордон
27 січня 2025, 11:45
Розтрата коштів на кладовищі: у Києві судитимуть ексдиректора ритуальної служби та його заступника
27 січня 2025, 11:43
На Київщині жінки за 18 500 доларів продавали фіктивні шлюби та інвалідність
27 січня 2025, 11:30
Росіяни атакували Хмельницьку область безпілотниками: що відомо
27 січня 2025, 11:30
Удар по Запоріжжю 8 січня: збільшилась кількість жертв
27 січня 2025, 11:12
Росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджене підприємство, пʼятеро поранених
27 січня 2025, 11:02
На Донеччині громадянин рф, який нібито приїхав до доньки, "здавав" позиції ЗСУ
27 січня 2025, 10:53
На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля загинув чоловік, який лежав на дорозі
27 січня 2025, 10:52
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Володимир Фесенко
Олексій Кущ
Всі блоги »