03:10  25 февраля
Евровидение 2025: Украина поднялась в рейтинге букмекеров
23:44  24 февраля
Схема на продаже электричества: стали известны новые подробности расследования касательно Татьяны Крупы
02:05  25 февраля
"Да здравствует король": хакеры показали на мониторах министерства в США "нежности" Трампа и Маска
UA | RU
UA | RU
Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
25 февраля 2025, 11:03

Почему соглашение о ископаемых – это традиционная американская дипломатия?

25 февраля 2025, 11:03
Читайте також українською мовою
Вспомним соглашение "дестроеры в обмен на базы" Второй мировой
Вспомним соглашение "дестроеры в обмен на базы" Второй мировой
фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Соглашение с США по совместной эксплуатации полезных ископаемых стратегически выгодно для Украины, вопросы могут быть только в деталях, для этого и существует допломатия. Подобные соглашения президенты США заключали с союзниками по-прежнему.

Самое известное соглашение - "дестроеры в обмен на базы" в 1940 году, которое состоялось между США и Великобританией. Эти страны максимально близки и родственны, и они воевали как союзники в Первой мировой войне, но во Вторую мировую США вступили только через два года и только после нападения Японии и войны Германии, поскольку сильные изоляционистские настроения в американском обществе не давали возможность президенту Рузвельту оказывать помощь другим образом.

Вот как это соглашение описывает в своих мемуарах премьер-министр Британии Уинстон Черчилль. 15 мая 1940-го Черчилль обратился к президенту США Рузвельту с просьбой передать Британии 50 старых кораблей класса дестроер:

"В Вашингтоне мы получили предложение о передаче нам 50 старых американских дестроеров в обмен на несколько баз на Вест-Индских и Бермудских островах. Конечно, не было никакого сравнения между внутренней ценностью этих малоэффективных кораблей и стратегической безопасностью, которую получали США в виде баз. с существованием США, поэтому я и мои коллеги считали, что нахождение этих баз в руках американцев было бы очевидным преимуществом.

Была еще одна более веская причина, чем наша потребность в дестроерах. Передача Великобритании 50 американских военных кораблей была очевидно не нейтральным шагом со стороны США. С точки зрения всех исторических понятий это могло служить немецкому правительству оправданием, чтобы объявили США войну. Передача дестроеров, безусловно, приблизила США к нам и к войне, этот шаг стал одним из первых в длинной цепочке все менее и менее нейтральных действий, оказавших нам исключительную услугу.

Президент, которому приходилось считаться с конгрессом, был, конечно, вынужден представлять это соглашение как выгодное дело.

Мнение о сдаче в аренду какой-то части этих исторических территорий вызвало большую обеспокоенность среди парламентариев и правительства, и если бы этот вопрос был представлен как обычная распродажа британских владений в обмен на 50 дестроеров, это вызвало бы сильное сопротивление. Вот почему я пытался объяснить это соглашение высокими соображениями, на что имел полное право, потому что оно поддерживало общие интересы англоязычных стран.

Так мы получили 50 американских дестроеров. Мы предоставили США в аренду на 99 лет военно-воздушные и военно-морские базы в Вест-Индии и Ньюфаундленде. Все это я рассматривал как параллельные шаги и жесты доброй воли. Президент решил более приемлемым представить это конгрессу как несколько цельное. Гихто не противоречил друг другу, и обе страны были удовлетворены. Последствия от этого для Европы оказались очень значительны.

Большинство этих баз были возвращены Британии задолго до конца срока аренды в 40-50-х годах. Последние две базы США закрыли в 90-х, то есть гораздо быстрее, чем это предполагалось соглашением, которое было только дипломатическим маневром для более плотного вовлечения США в войну.

Так что привлечение к разработке полезных ископаемых в Украине США и Евросоюза также для Украины стратегически важно и необходимо.

редкоземельные металлы сделка США Украина дипломатия
ЕС предложил Украине свое соглашение по редкоземельным металлам
25 февраля 2025, 10:21
Дипломатическая игра США: политика Трампа может изменить роль Украины в Европе
25 февраля 2025, 00:30
Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" об окончании войны в Украине
24 февраля 2025, 19:42
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
В Одесской области действуют аварийные отключения света
25 февраля 2025, 11:34
В Ровно начали подготовку к выборам
25 февраля 2025, 11:33
На Сумском направлении украинские военные уничтожили понтонную переправу врага и пушку
25 февраля 2025, 11:25
Волынские пограничники разоблачили канал распространения контрафактных электронных сигарет и жидкостей
25 февраля 2025, 11:13
В Сумах в поврежденной многоэтажке обнаружено тело женщины
25 февраля 2025, 10:48
ЕС предложил Украине свое соглашение по редкоземельным металлам
25 февраля 2025, 10:21
В Житомирской области в результате российской атаки пострадали женщина и двое детей
25 февраля 2025, 10:20
В Киеве горела квартира в многоэтажке: есть погибшая
25 февраля 2025, 10:12
Житель Киева, укравший у военного тепловизор, может сесть на 8 лет
25 февраля 2025, 10:07
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Денис Прокопенко
Виктор Шлинчак
Татьяна Даниленко
Все блоги »