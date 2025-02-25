Почему соглашение о ископаемых – это традиционная американская дипломатия?

Вспомним соглашение "дестроеры в обмен на базы" Второй мировой

Вспомним соглашение "дестроеры в обмен на базы" Второй мировой

фото: из открытых источников

Соглашение с США по совместной эксплуатации полезных ископаемых стратегически выгодно для Украины, вопросы могут быть только в деталях, для этого и существует допломатия. Подобные соглашения президенты США заключали с союзниками по-прежнему.

Самое известное соглашение - "дестроеры в обмен на базы" в 1940 году, которое состоялось между США и Великобританией. Эти страны максимально близки и родственны, и они воевали как союзники в Первой мировой войне, но во Вторую мировую США вступили только через два года и только после нападения Японии и войны Германии, поскольку сильные изоляционистские настроения в американском обществе не давали возможность президенту Рузвельту оказывать помощь другим образом.

Вот как это соглашение описывает в своих мемуарах премьер-министр Британии Уинстон Черчилль. 15 мая 1940-го Черчилль обратился к президенту США Рузвельту с просьбой передать Британии 50 старых кораблей класса дестроер:

"В Вашингтоне мы получили предложение о передаче нам 50 старых американских дестроеров в обмен на несколько баз на Вест-Индских и Бермудских островах. Конечно, не было никакого сравнения между внутренней ценностью этих малоэффективных кораблей и стратегической безопасностью, которую получали США в виде баз. с существованием США, поэтому я и мои коллеги считали, что нахождение этих баз в руках американцев было бы очевидным преимуществом.

Была еще одна более веская причина, чем наша потребность в дестроерах. Передача Великобритании 50 американских военных кораблей была очевидно не нейтральным шагом со стороны США. С точки зрения всех исторических понятий это могло служить немецкому правительству оправданием, чтобы объявили США войну. Передача дестроеров, безусловно, приблизила США к нам и к войне, этот шаг стал одним из первых в длинной цепочке все менее и менее нейтральных действий, оказавших нам исключительную услугу.

Президент, которому приходилось считаться с конгрессом, был, конечно, вынужден представлять это соглашение как выгодное дело.

Мнение о сдаче в аренду какой-то части этих исторических территорий вызвало большую обеспокоенность среди парламентариев и правительства, и если бы этот вопрос был представлен как обычная распродажа британских владений в обмен на 50 дестроеров, это вызвало бы сильное сопротивление. Вот почему я пытался объяснить это соглашение высокими соображениями, на что имел полное право, потому что оно поддерживало общие интересы англоязычных стран.

Так мы получили 50 американских дестроеров. Мы предоставили США в аренду на 99 лет военно-воздушные и военно-морские базы в Вест-Индии и Ньюфаундленде. Все это я рассматривал как параллельные шаги и жесты доброй воли. Президент решил более приемлемым представить это конгрессу как несколько цельное. Гихто не противоречил друг другу, и обе страны были удовлетворены. Последствия от этого для Европы оказались очень значительны.

Большинство этих баз были возвращены Британии задолго до конца срока аренды в 40-50-х годах. Последние две базы США закрыли в 90-х, то есть гораздо быстрее, чем это предполагалось соглашением, которое было только дипломатическим маневром для более плотного вовлечения США в войну.

Так что привлечение к разработке полезных ископаемых в Украине США и Евросоюза также для Украины стратегически важно и необходимо.