Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали

Для Зеленского это была уже четвертая встреча в Белом доме, и уже десятая встреча с Трампом во время его второго президентства

Для Зеленского это была уже четвертая встреча в Белом доме, и уже десятая встреча с Трампом во время его второго президентства

Фото: Офис Президента

28 июля в Белом доме состоялась очередная встреча президентов Трампа и Зеленского. С обеих сторон эту встречу оценили как хорошую, положительную и продуктивную (это я цитирую определение этой встречи со стороны Президента Зеленского и пресс-службы Белого дома). Содержательной информации об этих переговорах пока не очень много, поэтому обращу внимание на важные детали.

Для Зеленского это была уже четвертая встреча в Белом доме и уже десятая встреча с Трампом за время его второго президентства. Мало кто из международных лидеров так часто общался с Дональдом Трампом во время его второго президентства.

Переговоры прошли без встречи с журналистами, то есть это не о пиаре, а об обсуждении рабочих вопросов.

Президент Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом лицензии на производство перехватчиков Patriot и активизацию дипломатического процесса. Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, который в составе украинской делегации принял участие во встрече президентов Украины и США в Вашингтоне, заявил о договоренностях по интенсификации переговорного процесса (Буданов снова акцентирует внимание именно на переговорном процессе).

Встреча Зеленского с Трампом длилась один час пять минут. Это не слишком долго. Но возможно потому, что день был очень насыщен – и похороны Линдси Грэма, и у Трампа еще после (сразу после Зеленского) была встреча с Премьер-министром Израиля Нетаньяху. С Нетаньяху Трамп говорил немного дольше (полтора часа), но и проблемных вопросов для обсуждения на этой встрече было гораздо больше.

Обратите внимание на то, кто принял участие в переговорах, кроме двух президентов.

С украинской стороны и по официальной информации и по протокольным фото состав участников встречи выглядел следующим образом: руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса; секретарь СНБО Рустем Умеров; и.о. главы МИД Андрей Сибига; руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия; посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Большинство участников переговоров с нашей стороны это официальный состав украинской делегации, участвовавшей в мирных переговорах в трехстороннем формате (США-Россия-Украина). Это Буданов, Умеров, Кислица и Арахамия. Что касается Арахамии, то, кажется, он впервые участвовал в переговорах именно в Белом доме. То же касается и Буданова. Оба сейчас активно работают на американском направлении. Павел Палиса уже бывал в Белом доме, и его хорошо (во всех смыслах этого слова) запомнил Трамп. Потому он также выполняет функцию положительного талисмана в переговорах с Трампом. Во встрече приняла участие и Ольга Стефанишина. Несмотря на все слухи, она продолжает работать как посол Украины в США. Здесь все хорошо и пока без изменений.

Также отмечу, что украинская делегация в этом же составе приняла участие в переговорах с командой оборонной компании Lockheed Martin, производящей ATACMS, HIMARS, F-16 и ракеты для систем Patriot.

А кто был с американской стороны? Судя по фото, это:

Марк Рубио – государственный секретарь США.

Скотт Бессент – министр финансов.

Пит Гегсет – министр обороны.

Генерал Дэн Кейн (председатель Объединенного комитета начальников штабов) – справа в парадной синей военной форме.

Сьюзи Уайлз (Susie Wiles), руководитель аппарата Белого дома (White

House Chief of Staff). Это возможно (судя по фото только со спины). По своему статусу и влиянию она почти всегда находится на важнейших двусторонних переговорах Президента Трампа.

Присутствие Гегсета и особенно Кейна свидетельствует об обсуждении военных вопросов. Хотя Гегсет очень часто находится на таких переговорах.

Гораздо интереснее, кого не было на этих переговорах: вице-президента США Джей Ди Венса, Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Почему так получилось, выводов пока делать не буду. Интересен сам факт такой ситуации. Тема мирных переговоров обсуждалась на встрече Трампа и Зеленского. Также появилось сообщение, что Виткофф и Кушнер в течение двух недель могут посетить Киев (Москву, кстати, тоже). На самом деле, гораздо важнее то, с чем, с какими "новыми идеями" они приедут в столицу двух воюющих стран. Если приедут.

И в заключение еще одна очень важная деталь. Именно во время пребывания украинской делегации в Вашингтоне появилось сообщение, что и.о. министра иностранных дел Андрей Сибига позвонил главе МИД Ирана Аббасу Арагчи и заверил иранского коллегу в желании Украины избежать эскалации. Совершенно очевидно, что это было сделано с подачи американцев. Трамп сейчас хочет переговоров, а не конфронтации с Ираном.