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Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
29 липня 2026, 07:56

Переговори Трампа і Зеленського: важливі деталі

29 липня 2026, 07:56
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Для Зеленського це була вже четверта зустріч в Білому домі, і вже десята зустріч з Трампом за час його другого президентства
Для Зеленського це була вже четверта зустріч в Білому домі, і вже десята зустріч з Трампом за час його другого президентства
Фото: Офіс Президента
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28 липня в Білому домі відбулася чергова зустріч президентів Трампа і Зеленського. З обох боків цю зустріч оцінили як хорошу, позитивну і продуктивну (це я цитую визначення цієї зустрічі з боку Президента Зеленського і прес-служби Білого дому). Змістовної інформації про ці переговори поки не дуже багато, тому зверну увагу на важливі деталі.

Для Зеленського це була вже четверта зустріч в Білому домі, і вже десята зустріч з Трампом за час його другого президентства. Мало хто з міжнародних лідерів так часто спілкувався з Дональдом Трампом за час його другого президентства.

Переговори відбулись без зустрічі з журналістами, тобто це не про піар, а про обговорення робочих питань.

Президент Зеленський повідомив, що обговорив із Трампом ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot та активізацію дипломатичного процесу. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов, який у складі української делегації взяв участь у зустрічі президентів України та США в Вашингтоні, заявив про домовленості щодо інтенсифікації переговорного процесу (Буданов знов акцентує увагу саме на переговорному процесі).

Зустріч Зеленського з Трампом тривала одну годину і п’ять хвилин. Це не дуже довго. Але можливо тому, що день був дуже насичений – і похорон Ліндсі Грема, і у Трампа ще була потім (відразу після Зеленського) зустріч з Прем’єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу. З Нетаньягу Трамп розмовляв трохи довше (півтори години), але і проблемних питань для обговорення на цій зустрічі було набагато більше.

Зверну увагу на те, хто взяв участь в переговорах, крім двох президентів.

З українського боку, і по офіційній інформації і по протокольних фото, склад учасників зустрічі виглядав наступним чином: керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса; секретар РНБО Рустем Умєров; в.о. очільника МЗС Андрій Сибіга; керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія; посол України у США Ольга Стефанішина.

Більшість учасників переговорів з нашого боку це офіційний склад української делегації, яка брала участь в мирних переговорах в трьохсторонньому форматі (США-Росія-Україна). Це Буданов, Умеров, Кислиця і Арахамія. Щодо Арахамії, то, здається він вперше брав участь в переговорах саме в Білому домі. Те саме стосується і Буданова. Обидва зараз активно працюють на американському напрямі. Павло Паліса вже бував в Білому домі, і його добре (в усіх сенсах цього слова) запам’ятав Трамп. Тому він також виконує функцію позитивного талісмана в переговорах з Трампом. В зустрічі взяла участь і Ольга Стефанішина. Попри всі чутки і витоки вона продовжує працювати як посол України в США. Тут все гаразд і поки без змін.

Також зазначу, що українська делегація в цьому ж складі взяла участь і в переговорах з командою оборонної компанії Lockheed Martin, яка виробляє ATACMS, HIMARS, F-16 та ракети для систем Patriot.

А хто був з американського боку? Судячи по фото, це:

  • Марко Рубіо – державний секретар США.
  • Скотт Бессент – міністр фінансів.
  • Піт Гегсет – міністр оборони.
  • Генерал Ден Кейн (голова Об'єднаного комітету начальників штабів) – праворуч у парадній синій військовій формі.
  • Сьюзі Вайлз (Susie Wiles), керівник апарату Білого дому (White

House Chief of Staff). Це ймовірно (судячи по фото лише зі спини). За своїм статусом і впливом вона майже завжди присутня на найважливіших двосторонніх переговорах Президента Трампа.

Присутність Гегсета і, особливо, Кейна свідчить про обговорення військових питань. Хоча Гегсет дуже часто присутній на таких переговорах.

Набагато більш цікаво те, кого не було на цих переговорах: віце-президента США Джей Ді Венса, Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Чому так сталося, висновків поки робити не буду. Цікавим є сам факт такої ситуації. Хоча тема мирних переговорів обговорювалась на зустрічі Трампа і Зеленського. Також з’явилось повідомлення, що Віткофф і Кушнер протягом двох тижнів можуть відвідати Київ (Москву, до речі, також). Насправді, набагато більш важливо те, з чим, з якими "новими ідеями" вони приїдуть в столиці двох воюючих країн. Якщо приїдуть.

І на останок ще одна дуже важлива деталь. Саме під час перебування української делегації у Вашингтоні з’явилось повідомлення, що в. о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга зателефонував главі МЗС Ірану Аббасу Арагчі й запевнив іранського колегу у бажанні України уникнути ескалації. Абсолютно очевидно, що це було зроблено з подачі американців. Трамп зараз хоче переговорів, а не конфронтації з Іраном.

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