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Все 100 сенаторов США пригласили на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне рассмотрения законопроекта об усилении санкций против России

Об этом сообщает издание The Hill, передает RegioNews.

Встреча запланирована на 18:00 во вторник по местному времени в Капитолии США (ред. – 1:00 по киевскому времени).

Переговоры состоятся на фоне рассмотрения Сенатом законопроекта, предусматривающего введение более жестких санкций против России и стран, помогающих Москве обходить ограничения, в ответ на продление агрессии РФ против Украины.

Владимир Зеленский сейчас находится в Вашингтоне для участия в похоронах сенатора Линдси Грэма, республиканца от Южной Каролины. Он был одним из авторов санкционного законопроекта и одним из ключевых сторонников поддержки Украины в Конгрессе США.

По данным The Hill, в последние месяцы небольшие группы американских сенаторов уже встречались с Зеленским, чтобы обсудить помощь Украине и усиление давления на Россию.

Также во вторник, 28 июля, запланирована встреча президента Украины с Дональдом Трампом.

Как известно, 10 июля Грэм находился с десятым подряд визитом в Украину, встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым обсуждал вопросы санкций против РФ, а 12 июля умер в результате внезапной краткосрочной болезни.

Впоследствии сообщалось, что Трамп готов поддержать двухпартийный законопроект об ужесточении санкций против России, который долгое время продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм.