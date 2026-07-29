Трамп: Встреча с Зеленским прошла "очень хорошо"
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским прошла "очень хорошо"
Об этом глава Белого дома сообщил в сообщении в социальной сети Truth Social, передает RegioNews.
"Большая честь встретиться с Президентом Украины Зеленским. Были обсуждены многие вопросы. Встреча прошла очень хорошо", - написал Трамп.
Напомним, 28 июля в Овальном кабинете состоялась встреча Зеленского с Трампом – украинский президент назвал переговоры "хорошей встречей" и обсудил с американским коллегой лицензии на производство перехватчиков для Patriot.
Известно также, что все 100 сенаторов США пригласили на встречу с Владимиром Зеленским на фоне рассмотрения законопроекта об усилении санкций против России.
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