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29 июля 2026, 07:16

Трамп: Встреча с Зеленским прошла "очень хорошо"

29 июля 2026, 07:16
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Фото: x.com/whitehouse
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским прошла "очень хорошо"

Об этом глава Белого дома сообщил в сообщении в социальной сети Truth Social, передает RegioNews.

"Большая честь встретиться с Президентом Украины Зеленским. Были обсуждены многие вопросы. Встреча прошла очень хорошо", - написал Трамп.

Напомним, 28 июля в Овальном кабинете состоялась встреча Зеленского с Трампом – украинский президент назвал переговоры "хорошей встречей" и обсудил с американским коллегой лицензии на производство перехватчиков для Patriot.

Известно также, что все 100 сенаторов США пригласили на встречу с Владимиром Зеленским на фоне рассмотрения законопроекта об усилении санкций против России.

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