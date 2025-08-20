03:40  20 августа
Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
20 августа 2025, 07:58

Борьба за Трампа: что ждет Украину после встречи в Вашингтоне

20 августа 2025, 07:58
Встреча президента Зеленского и европейских лидеров с президентом Трампом, состоявшаяся 18 августа в Вашингтоне, прошла очень неплохо, вопреки большим и многочисленным опасениям
Фото: ОП
Не произошло ни нового скандала и конфликта в Овальном кабинете, ни агрессивного принуждения Зеленского к согласию на унизительные условия псевдомира. И президент Украины сделал все возможное, чтобы нейтрализовать потенциальные риски. И поддержка европейских партнеров нам очень помогла. Это уже само по себе неплохо, а кроме того началась работа над определением гарантий безопасности для Украины. Сразу отмечу, что не стоит ожидать чуда, никто не согласится воевать вместе с нами в случае нового российского нападения. Но некоторые условные "гарантии безопасности", точнее факторы сдерживания дальнейшей российской агрессии (большой пакет "оружия сдерживания" для Украины, присутствие европейского военного контингента в Украине после завершения войны и т.д.) нам могут предоставить.

Казалось бы, после всего этого можно выдохнуть, немного успокоиться. Угрозы, возникшие во время встречи Трампа с путиным на Аляске, якобы нейтрализованы. Но расслабляться рано. Трамп еще в определенной степени остается под "волшебством" путина. К тому же, российский диктатор предложил новую ловушку в дальнейшем переговорном процессе. В ответ на предложение Трампа о трехстороннем саммите (Трампа, Зеленского и путина), кремлевский начальник предложил сначала провести двустороннюю встречу между президентами Украины и рф. Думаю, что немногие ожидают, что такая встреча принесет положительный миротворческий результат, скорее наоборот. Я вообще трудно себе представляю, как они будут нормально общаться, тем более о чем-то договариваться без модерирования умелого посредника. А если еще эта встреча состоится в Будапеште, как говорят некоторые СМИ, то плохой результат будет просто запрограммирован. Путин явно делает ставку на провоцирование нового кризиса в переговорном процессе. А Трамп снова все это наивно воспринимает как реальный путь к завершению войны. Правда, по всей вероятности, путин не будет спешить с этой встречей и будет выставлять предварительные условия, которые должен выполнить Зеленский, чтобы эта встреча состоялась. А если президент Украины будет отказываться, то путин будет апеллировать к Трампу, что якобы Украина не хочет мира и срывает переговоры.

Так что борьба за Трампа и последующую логику переговорного процесса продолжается. Вернее все только начинается.

переговоры Дональд Трамп США Украина Зеленский Владимир завершение войны
 
