03:40  20 серпня
Блогерку Аліну Шаманську пограбували в США
00:40  20 серпня
Як в Україні змінились ціни на овочі: що подорожчало
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
UA | RU
UA | RU
Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
20 серпня 2025, 07:58

Боротьба за Трампа: що чекає Україну після зустрічі у Вашингтоні

20 серпня 2025, 07:58
Читайте также на русском языке
Зустріч президента Зеленського і європейських лідерів з президентом Трампом, яка відбулась 18 серпня у Вашингтоні, пройшла дуже непогано, всупереч великим і численним побоюванням
Зустріч президента Зеленського і європейських лідерів з президентом Трампом, яка відбулась 18 серпня у Вашингтоні, пройшла дуже непогано, всупереч великим і численним побоюванням
Фото: ОП
Читайте также
на русском языке

Не відбулося ні нового скандалу і конфлікту в Овальному кабінеті, ні агресивного примусу Зеленського до згоди на принизливі умови псевдо-миру. І президент України зробив все можливе, щоб нейтралізувати потенційні ризики. І підтримка європейських партнерів нам дуже допомогла. Це вже само по собі непогано, а крім того почалася робота над визначенням гарантій безпеки для України. Відразу зазначу, що не варто чекати дива, ніхто не погодиться воювати разом з нами у разі нового російського нападу. Але певні умовні "гарантії безпеки", точніше чинники стримування подальшої російської агресії (великий пакет "зброї стримування" для України, присутність європейського військового контингенту в Україні після завершення війни, тощо) нам можуть надати.

Здавалося б, після всього цього можна видихнути, трохи заспокоїтись. Загрози, які виникли під час зустрічі Трампа з путіним на Алясці, нібито нейтралізовані. Але розслаблятися зарано. Трамп ще певною мірою залишається під "чарами" путіна. До того ж російський диктатор запропонував нову пастку в подальшому переговорному процесі. У відповідь на пропозицію Трампа про трьохсторонній саміт (Трампа, Зеленського і путіна), кремлівський начальник запропонував спочатку провести двосторонню зустріч між президентами України і рф. Думаю, що мало хто очікує, що така зустріч принесе позитивний миротворчий результат, скоріше навпаки. Я взагалі важко собі уявляю, як вони будуть нормально спілкуватись, тим більше про щось домовлятись без модерування вмілого посередника. А якщо ще ця зустріч відбудеться в Будапешті, як подейкують деякі ЗМІ, то поганий результат буде просто запрограмований. Путін явно робить ставку на провокування нової кризи в переговорному процесі. А Трамп знов все це наївно сприймає як реальний шлях до завершення війни. Правда, цілком ймовірно, що путін не буде поспішати з цієї зустріччю і буде виставляти попередні умови, які має виконати Зеленський, щоб ця зустріч відбулася. А якщо президент України буде відмовлятися, то путін буде апелювати до Трампа, що нібито Україна не хоче миру і зриває переговори.

Так що боротьба за Трампа і за подальшу логіку переговорного процесу продовжується. Точніше все тільки починається.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перемовини Дональд Трамп США Україна Зеленський Володимир завершення війни
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
У Голосіївському парку затримали киянина з 79 "закладками" психотропів
20 серпня 2025, 09:23
Росія почала використовувати новий дрон із LTE-зв’язком та віддаленим керуванням, – ГУР
20 серпня 2025, 09:20
ЗСУ не дали окупантам просунутися на Запоріжжі, – ISW
20 серпня 2025, 08:56
Шоу під куполом: навіщо транслювати те, що не працює
20 серпня 2025, 08:55
На Дніпропетровщині рятувальники потрапили під обстріл: у ДСНС оприлюднили фото
20 серпня 2025, 08:47
ДТП із 18 постраждалими: на Хмельниччині взяли під варту водія автівки
20 серпня 2025, 08:40
На Закарпатті викрили схему контрабанди дорогоцінних металів під виглядом будівельних сумішей
20 серпня 2025, 08:40
Залужний готується до президентських виборів – американська журналістка
20 серпня 2025, 08:28
Окупанти посилили масові фільтраційні заходи у Криму, – ЦНС
20 серпня 2025, 08:24
ДСНС показала наслідки масованого удару росіян по Одещині
20 серпня 2025, 08:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »