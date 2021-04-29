Что означает голосование за нового министра энергетики Галущенко

Голосование за нового министра энергетики Германа Галущенко. За – 305 депутатов. Поразительное единодушие

Голосование за нового министра энергетики Германа Галущенко. За – 305 депутатов. Поразительное единодушие

После "казуса Витренко" (когда дважды проваливалась в Раде его кандидатура) это тем более впечатляет. Как это объяснить? Еще несколько месяцев назад я писал, что при выдвижении кандидатов на должности министров нужно искать нейтральные кандидатуры, тогда у них будут шансы на прохождение в парламенте. В случае с Галущенко очень похоже на то, что речь идет не просто о нейтральной кандидатуре, а о консенсусной. Кроме того, есть у меня подозрение, что конкурирующие в сфере энергетики олигархи решили резко умерить свой пыл, и перестали превращать министерство энергетики в ристалище конфликтов своих интересов. Что же так повлияло на их поведение? Гипотеза первая – "санкции животворные", точнее, их профилактический эффект. Возможно, было и предупреждение в адрес обеих конфликтующих сторон. Гипотеза вторая – конфликт вокруг министерства энергетики стал создавать огромные проблемы для всех, в том числе и для конфликтующих сторон. С высокой вероятностью, под патронатом Офиса президента был найден баланс различных бизнес-интересов вокруг министерства энергетики. Наконец, судя по голосованиям и вчера и сегодня, украинский бизнес в лице различных своих групп, присутствующих в парламенте, демонстрирует запрос на политико-экономическую стабилизацию, и, одновременно, свою лояльность президенту Зеленскому. У бизнес-политической группы Порошенко, и у бизнеса, стоящего за "Голосом", напротив, доминируют оппозиционные политические интересы и связи с Коболевым.

Еще одна показательная тенденция. Во фракции "Слуга народа" за Галущенко проголосовали 227 депутатов (а вчера, за законопроект №2194 – 237 депутатов). Похожая картина у президентской фракции и по другим голосованиям. Тенденция, однако. А кто-то предрекал раскол и развал этой фракции. Пока что наблюдаем прямо противоположную тенденцию. Офис президента и руководство фракции "Слуга народа" явно наладили эффективную работу с депутатами своей фракции (и не только с ними, исходя из результатов голосований). Но, несомненно, сказались и те интересы различных экономических групп, о которых я написал выше.