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Владимир Фесенко политолог [email protected]
20 апреля 2021, 14:35 9

Почему нынешнее отсутствие прорыва в Нормандском формате - это хорошо

20 апреля 2021, 14:35 9
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Как я и прогнозировал вчера, прорыва на переговорах советников (помощников) лидеров стран Нормандского формата не произошло
Как я и прогнозировал вчера, прорыва на переговорах советников (помощников) лидеров стран Нормандского формата не произошло
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И это логично, нормально и даже хорошо (в том смысле, что не пошли на неоправданные уступки россиянам). Российские переговорщики раздражены, и это тоже показательный индикатор отсутствия уступок в их сторону (в первую очередь – по прямым переговорам с сепаратистами).

Но было бы некорректно и говорить о каком-то провале переговоров. Это тем более не соответствует действительности. Главный "сухой остаток" этих переговоров (прогнозировавшийся вчера) – призыв к прекращению огня, который должен быть оформлен на заседание ТКГ (Трехсторонней контактной группы). Экстренное заседание ТКГ по этому поводу собирается сегодня. А значит призыв к прекращению огня носил не ритуальный, а практический характер. А вот удастся ли договориться о прекращении огня – это вопрос открытый. Для деэскалации ситуации на Донбассе и вокруг Донбасса, в отношениях между Россией и Украиной – это желательно сделать. Но мы не знаем, а захотят ли это сделать россияне? Да еще до Послания Путина. К тому же, как показывает опыт, и политически и технически это сделать не просто. Россияне постоянно пытаются навязать нашей делегации такой формат соглашения о прекращении огня, который бы выглядел как двустороннее соглашение с сепаратистами. А это для нас неприемлемо.

Поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация далее. Мне по-прежнему кажется, что какая определенность в ситуации с эскалацией российских войск, в отношениях между Россией и Украиной, Россией и Западом начнет появляться только к концу недели (в частности, после Послания Путина).

Донбасс ТКГ переговоры Россия Украина

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