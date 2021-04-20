Почему нынешнее отсутствие прорыва в Нормандском формате - это хорошо

Как я и прогнозировал вчера, прорыва на переговорах советников (помощников) лидеров стран Нормандского формата не произошло

Как я и прогнозировал вчера, прорыва на переговорах советников (помощников) лидеров стран Нормандского формата не произошло

И это логично, нормально и даже хорошо (в том смысле, что не пошли на неоправданные уступки россиянам). Российские переговорщики раздражены, и это тоже показательный индикатор отсутствия уступок в их сторону (в первую очередь – по прямым переговорам с сепаратистами).

Но было бы некорректно и говорить о каком-то провале переговоров. Это тем более не соответствует действительности. Главный "сухой остаток" этих переговоров (прогнозировавшийся вчера) – призыв к прекращению огня, который должен быть оформлен на заседание ТКГ (Трехсторонней контактной группы). Экстренное заседание ТКГ по этому поводу собирается сегодня. А значит призыв к прекращению огня носил не ритуальный, а практический характер. А вот удастся ли договориться о прекращении огня – это вопрос открытый. Для деэскалации ситуации на Донбассе и вокруг Донбасса, в отношениях между Россией и Украиной – это желательно сделать. Но мы не знаем, а захотят ли это сделать россияне? Да еще до Послания Путина. К тому же, как показывает опыт, и политически и технически это сделать не просто. Россияне постоянно пытаются навязать нашей делегации такой формат соглашения о прекращении огня, который бы выглядел как двустороннее соглашение с сепаратистами. А это для нас неприемлемо.

Поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация далее. Мне по-прежнему кажется, что какая определенность в ситуации с эскалацией российских войск, в отношениях между Россией и Украиной, Россией и Западом начнет появляться только к концу недели (в частности, после Послания Путина).