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Володимир Фесенко політолог [email protected]
20 квітня 2021, 14:35 32

Чому нинішня відсутність прориву в Нормандському форматі - це добре

20 квітня 2021, 14:35 32
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Як я і прогнозував вчора, прориву на переговорах радників (помічників) лідерів країн Нормандського формату не сталося
Як я і прогнозував вчора, прориву на переговорах радників (помічників) лідерів країн Нормандського формату не сталося
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І це логічно, нормально і навіть добре (в тому сенсі, що не пішли на невиправдані поступки росіянам). Російські перемовники роздратовані, і це теж показовий індикатор відсутності поступок в їх сторону (в першу чергу – по прямим переговорам з сепаратистами).

Але було б некоректно говорити про якийсь провал переговорів. Це тим більше не відповідає дійсності. Головний "сухий залишок" цих переговорів (прогнозований вчора) – заклик до припинення вогню, який повинен бути оформлений на засіданні ТКГ (Тристоронньої контактної групи). Екстрене засідання ТКГ з цього приводу збирається сьогодні. А значить заклик до припинення вогню не носив ритуальний, а практичний характер. А ось чи вдасться домовитися про припинення вогню – це питання відкрите. Для деескалації ситуації на Донбасі і навколо Донбасу, у відносинах між Росією і Україною – це бажано зробити. Але ми не знаємо, а чи захочуть це зробити росіяни? Та ще до Послання Путіна. До того ж, як показує досвід, і політично і технічно це зробити не просто. Росіяни постійно намагаються нав'язати нашій делегації такий формат угоди про припинення вогню, який би виглядав як двостороння угода з сепаратистами. А це для нас неприйнятно.

Тому подивимося, як буде розвиватися ситуація далі. Мені ще здається, що якась визначеність у ситуації з ескалацією російських військ, у відносинах між Росією й Україною, Росією і Заходом почне з'являтися тільки до кінця тижня (зокрема, після Послання Путіна).

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