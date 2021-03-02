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Владимир Фесенко политолог [email protected]
02 марта 2021, 15:45 47

Дискредитация вакцинирования среди населения явно не красит Порошенко

02 марта 2021, 15:45 47
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Даже когда государство стоит на пороге глобальных вызовов, нашим противоборствующим элитам сложно консолидироваться для решения этих проблем. Увы, в погоне за властью доминируют эгоистичные политические интересы, ставка в первую очередь делается на повышение собственных рейтингов. Это можно объяснить низким уровнем политической культуры и отсутствием сильных институций.

Но даже на этом фоне очень странным выглядит вчерашний выпад Петра Порошенко на Согласительном совете Верховной Рады против вакцины AstraZeneca (CoviShield). Дискредитация самого вакцинирования среди украинского населения, явно не импонирует статусу бывшего президента и политика, который кичится своей проевропейскостью. От политиков его масштаба хотелось бы видеть более взвешенный подход к заявлениям, которые могут повлиять на борьбу с пандемией.

Спичрайтеры лидера партии "Европейской Солидарности", должны знать, что произведенную британцами в Индии вакцину сертифицировала ВОЗ, ее поставки запланированы в такие страны как Канада, а не только в развивающиеся страны. Но в погоне за резонансными заголовками политтехнологи Петра Порошенко не побрезговали скатиться в столь маргинальные заявления и в махровый антивакцинный популизм.

политика ВОЗ рейтинг ВР Петр Порошенко пандемия вакцинация

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