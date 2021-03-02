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Володимир Фесенко політолог [email protected]
02 березня 2021, 15:45 47

Дискредитація вакцинації серед населення явно не прикрашає Порошенко

02 березня 2021, 15:45 47
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Навіть коли держава стоїть на порозі глобальних викликів, нашим протиборчим елітам складно консолідуватися для розв'язання цих проблем. На жаль, в гонитві за владою домінують егоїстичні політичні інтереси, ставка в першу чергу робиться на підвищення власних рейтингів. Це можна пояснити низьким рівнем політичної культури і відсутністю сильних інституцій.

Але навіть на цьому тлі дуже дивним виглядає вчорашній випад Петра Порошенка на Погоджувальній раді Верховної Ради проти вакцини AstraZeneca (CoviShield). Дискредитація самої вакцинації серед українського населення, явно не імпонує статусу колишнього президента і політика, який хизується своєю проєвропейськістю. Від політиків його масштабу хотілося б бачити більш зважений підхід до заяв, які можуть вплинути на боротьбу з пандемією.

Спічрайтери лідера партії "Європейської Солідарності", повинні знати, що вироблену британцями в Індії вакцину сертифікувала ВООЗ, її постачання заплановані в такі країни як Канада, а не тільки в країни, що розвиваються. Але в гонитві за резонансними заголовками політтехнологи Петра Порошенка не погребували скотитися в такі маргінальні заяви та махровий антивакцинний популізм.

політика ВООЗ рейтинг ВР Петро Порошенко пандемія вакцинація

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