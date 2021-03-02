09:10  02 марта
В Украине за сутки более пяти тысяч новых больных COVID-19
11:34  02 марта
ДТП с участием нардепа Дубинского: появились фотографии с места происшествия
12:00  02 марта
Зеленский начал очередную рабочую поездку в зону ООС
UA | RU
UA | RU
02 марта 2021, 10:12 5

COVID-вакцинация в Украине: за все время привито почти 5 тысяч человек

02 марта 2021, 10:12 5
Читайте також українською мовою
Среди лидеров по вакцинации - Донецкая область
Среди лидеров по вакцинации - Донецкая область
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С начала кампании по вакцинации в Украине привито 4905 человек. Только за вчерашний день было привито 1764 человека. 

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество привитых на сегодняшний день в Донецкой области - 180 человек. Все вакцинированные получили по одной дозе прививки.

Количество прививок в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 40 прививок;
  • Волынская область - 100 прививок;
  • Днепропетровская область - 70 прививок;
  • Донецкая область - 180 прививок;
  • Житомирская область - 109 прививок;
  • Закарпатская область - 30 прививок;
  • Запорожская область - 60 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 36 прививок;
  • Киевская область - 50 прививок;
  • Кировоградская область - 70 прививок;
  • Луганская область - 70 прививок;
  • Львовская область - 70 прививок;
  • г. Киев - 70 прививок;
  • Николаевская область - 80 прививок;
  • Одесская область - 60 прививок;
  • Полтавская область - 100 прививок;
  • Ровенская область - 20 прививок;
  • Сумская область - 60 прививок;
  • Тернопольская область - 80 прививок;
  • Харьковская область - 60 прививок;
  • Херсонская область - 90 прививок;
  • Хмельницкая область - 40 прививок;
  • Черкасская область - 40 прививок;
  • Черновицкая область - 79 прививок;
  • Черниговская область - 100 прививок.

Напомним, 1 марта каждый в Украине может записаться на вакцинацию против коронавируса с помощью портала "Дия", одноименного приложения, а также через контакт-центр Министерства здравоохранения.

коронавирус военные Минздрав медики вакцинация

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении
Протестант среди православных: как новый мэр Ровно Третяк пытался договориться со всеми и боролся со снегом
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Владимир Горбач
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua