COVID-вакцинация в Украине: за все время привито почти 5 тысяч человек

Среди лидеров по вакцинации - Донецкая область

Среди лидеров по вакцинации - Донецкая область

Фото: из открытых источников

С начала кампании по вакцинации в Украине привито 4905 человек. Только за вчерашний день было привито 1764 человека.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество привитых на сегодняшний день в Донецкой области - 180 человек. Все вакцинированные получили по одной дозе прививки.

Количество прививок в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 40 прививок;

Волынская область - 100 прививок;

Днепропетровская область - 70 прививок;

Донецкая область - 180 прививок;

Житомирская область - 109 прививок;

Закарпатская область - 30 прививок;

Запорожская область - 60 прививок;

Ивано-Франковская область - 36 прививок;

Киевская область - 50 прививок;

Кировоградская область - 70 прививок;

Луганская область - 70 прививок;

Львовская область - 70 прививок;

г. Киев - 70 прививок;

Николаевская область - 80 прививок;

Одесская область - 60 прививок;

Полтавская область - 100 прививок;

Ровенская область - 20 прививок;

Сумская область - 60 прививок;

Тернопольская область - 80 прививок;

Харьковская область - 60 прививок;

Херсонская область - 90 прививок;

Хмельницкая область - 40 прививок;

Черкасская область - 40 прививок;

Черновицкая область - 79 прививок;

Черниговская область - 100 прививок.

Напомним, 1 марта каждый в Украине может записаться на вакцинацию против коронавируса с помощью портала "Дия", одноименного приложения, а также через контакт-центр Министерства здравоохранения.