COVID-вакцинация в Украине: за все время привито почти 5 тысяч человек
Среди лидеров по вакцинации - Донецкая область
Среди лидеров по вакцинации - Донецкая область
С начала кампании по вакцинации в Украине привито 4905 человек. Только за вчерашний день было привито 1764 человека.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Наибольшее количество привитых на сегодняшний день в Донецкой области - 180 человек. Все вакцинированные получили по одной дозе прививки.
Количество прививок в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 40 прививок;
- Волынская область - 100 прививок;
- Днепропетровская область - 70 прививок;
- Донецкая область - 180 прививок;
- Житомирская область - 109 прививок;
- Закарпатская область - 30 прививок;
- Запорожская область - 60 прививок;
- Ивано-Франковская область - 36 прививок;
- Киевская область - 50 прививок;
- Кировоградская область - 70 прививок;
- Луганская область - 70 прививок;
- Львовская область - 70 прививок;
- г. Киев - 70 прививок;
- Николаевская область - 80 прививок;
- Одесская область - 60 прививок;
- Полтавская область - 100 прививок;
- Ровенская область - 20 прививок;
- Сумская область - 60 прививок;
- Тернопольская область - 80 прививок;
- Харьковская область - 60 прививок;
- Херсонская область - 90 прививок;
- Хмельницкая область - 40 прививок;
- Черкасская область - 40 прививок;
- Черновицкая область - 79 прививок;
- Черниговская область - 100 прививок.
Напомним, 1 марта каждый в Украине может записаться на вакцинацию против коронавируса с помощью портала "Дия", одноименного приложения, а также через контакт-центр Министерства здравоохранения.
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