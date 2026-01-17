14:38  17 января
Россияне запустили по Харькову 7 баллистических ракет
10:55  17 января
В Киевской области более 50 тысяч домов остались без света из-за атаки россиян
09:22  17 января
Россияне ночью снова атаковали Одесщину: поврежден энергообъект
Виталий Портников журналист info@regionews.ua
17 января 2026, 13:18

Переговорный процесс с Путиным – путь к масштабизации конфликта и продолжению войны

17 января 2026, 13:18
Читайте також українською мовою
Следует напомнить, что для Путина слабость Запада – готовность с ним разговаривать
Следует напомнить, что для Путина слабость Запада – готовность с ним разговаривать
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Я не говорю о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон не должен разговаривать с Путиным после того, как с ним беседовал президент Трамп. Я считаю, что серьезной ошибкой саму легитимизацию Трампом разговоров с Путиным. Для меня это проблема №1. Потому что когда Путин чувствовал, что американцы не хотят иметь с ним никаких серьезных разговоров, он и вел себя более осторожно. Теперь готовность Трампа для диалога Путин воспринимает как собственную легитимизацию и возможность игнорировать всех остальных.

Надо посмотреть, что будет, если вдруг возобновится диалог на уровне европейских лидеров. Как это Путин будет воспринимать? Как можно маневрировать между европейцами и американцами и использовать против других? Или наоборот – он осознает, что у Европы есть жесткая собственная позиция, которая не будет совпадать с позицией Трампа? И эта позиция Европы будет при условии, даже если Трамп снова захочет "закармливать пряниками" Путина.

Но так или иначе переговорный процесс с Путиным – путь к машстабизации конфликта и продолжению войны. Если мы знаем человека, фактически своими действиями затягивающего войну в Украине и дающего Путину уверенность в завтрашнем дне, то этот человек в Белом доме. Путина нельзя легитимизировать, я в этом абсолютно уверен.

РФ США война политика ЕС переговоры Путин
07 августа 2025
