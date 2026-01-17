Переговорний процес з Путіним – дорога до масштабізації конфлікту і продовження війни

Варто нагадати, що для Путіна слабкість Заходу – готовність з ним розмовляти

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Я не кажу про те, що президент Франції Емманюель Макрон не повинен розмовляти з Путіним після того, як з ним розмовляв президент Трамп. Я вважаю, серйозною помилкою саму легітимізацію Трампом розмов з Путіним. Для мене оце проблема №1. Тому що, коли Путін відчував, що американці не хочуть мати з ним жодних серйозних розмов, він і поводився більш обережно. Тепер готовність Трампа для діалогу Путін сприймає як власну легітимізацію та можливість до ігнорування всіх інших.

Слід подивитися, що буде, якщо раптом відновиться діалог на рівні європейських лідерів. Як це Путін буде сприймати? Як можливість маневрувати між європейцями та американцями та використовувати тих проти інших? Або навпаки – він усвідомить, що в Європи є жорстка власна позиція, яка не буде збігатися з позицією Трампа? І ця позиція Європи буде при умові, навіть якщо Трамп знову захоче "загодовувати пряниками" Путіна.

Але так чи інакше переговорний процес з Путіним – дорога до машстабізації конфлікту і продовження війни. Якщо ми знаємо людину, яка фактично своїми діями затягує війну в Україні і дає Путіну впевненість в завтрашньому дні, то ця людина в Білому домі. Путіна не можна легітимізувати, я в цьому абсолютно впевнений.