Несколько слов об "украино-русском языке"
Именно этим путем в свое время пошла Британская империя, когда культурно и языково ассимилировала свои колонии на других континентах. Австралия, Индия, Канада, США.
Поэтому когда пресс-секретарь главы государства занимаясь пропагандой за бюджетные деньги на канале "ДОМ", напомнила, что английский язык использует в различных странах и на континентах она невольно подтвердила тезис, что язык это инструмент имперского культурного управления колониями. Действующими и бывшими.
Вот только она сделала неправильный вывод из этой истории. Украинцам нужно не оставаться в культурной зависимости от России рассказывая об общности языков, а наоборот продвигать тезис Хвылевого "Геть від Москви!"
Потому что как бы это парадоксально не звучало, для сплоченности нации, сохранению единства государства и подготовку перехода граждан на второй уровень общей идентичности "языковой вопрос" в Украине необходимо закрыть раз и навсегда.
Иначе это путь в никуда. Национальную идентичность невозможно сформировать на основе многообразия. Рано или поздно это приведет к коллапсу.