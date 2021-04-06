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Виктор Таран политолог [email protected]
06 апреля 2021, 15:05 39

Несколько слов об "украино-русском языке"

06 апреля 2021, 15:05 39
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Это правда что украинское общество разнообразное. Но если мы хотим заботиться о своем единстве должны внедрять курс на политическую и культурную ассимиляцию
Это правда что украинское общество разнообразное. Но если мы хотим заботиться о своем единстве должны внедрять курс на политическую и культурную ассимиляцию
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Именно этим путем в свое время пошла Британская империя, когда культурно и языково ассимилировала свои колонии на других континентах. Австралия, Индия, Канада, США.

Поэтому когда пресс-секретарь главы государства занимаясь пропагандой за бюджетные деньги на канале "ДОМ", напомнила, что английский язык использует в различных странах и на континентах она невольно подтвердила тезис, что язык это инструмент имперского культурного управления колониями. Действующими и бывшими.

Вот только она сделала неправильный вывод из этой истории. Украинцам нужно не оставаться в культурной зависимости от России рассказывая об общности языков, а наоборот продвигать тезис Хвылевого "Геть від Москви!"

Потому что как бы это парадоксально не звучало, для сплоченности нации, сохранению единства государства и подготовку перехода граждан на второй уровень общей идентичности "языковой вопрос" в Украине необходимо закрыть раз и навсегда.

Иначе это путь в никуда. Национальную идентичность невозможно сформировать на основе многообразия. Рано или поздно это приведет к коллапсу.

Украина президент язык телеканал Юлия Мендель общество

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