Несколько слов об "украино-русском языке"

Это правда что украинское общество разнообразное. Но если мы хотим заботиться о своем единстве должны внедрять курс на политическую и культурную ассимиляцию

Это правда что украинское общество разнообразное. Но если мы хотим заботиться о своем единстве должны внедрять курс на политическую и культурную ассимиляцию

Именно этим путем в свое время пошла Британская империя, когда культурно и языково ассимилировала свои колонии на других континентах. Австралия, Индия, Канада, США. Поэтому когда пресс-секретарь главы государства занимаясь пропагандой за бюджетные деньги на канале "ДОМ", напомнила, что английский язык использует в различных странах и на континентах она невольно подтвердила тезис, что язык это инструмент имперского культурного управления колониями. Действующими и бывшими. Вот только она сделала неправильный вывод из этой истории. Украинцам нужно не оставаться в культурной зависимости от России рассказывая об общности языков, а наоборот продвигать тезис Хвылевого "Геть від Москви!" Потому что как бы это парадоксально не звучало, для сплоченности нации, сохранению единства государства и подготовку перехода граждан на второй уровень общей идентичности "языковой вопрос" в Украине необходимо закрыть раз и навсегда. Иначе это путь в никуда. Национальную идентичность невозможно сформировать на основе многообразия. Рано или поздно это приведет к коллапсу.

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