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Віктор Таран політолог [email protected]
06 квітня 2021, 15:05 75

Декілька слів про "украино-русский язик"

06 квітня 2021, 15:05 75
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Це правда що українське суспільство різноманітне. Але якщо ми хочемо дбати про свою єдність маємо впроваджувати курс на політичну та культурну асиміляцію
Це правда що українське суспільство різноманітне. Але якщо ми хочемо дбати про свою єдність маємо впроваджувати курс на політичну та культурну асиміляцію
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Саме цим шляхом свого часу пішла Британська імперія, коли культурно та мовно асимілювала свої колонії на інших континентах. Австралія, Індія, Канада, США.

Тож коли речниця глави держави займаючись пропагандою за бюджетні гроші на канапі "ДОМ", нагадала, що англійську мову використовують в різних країнах і на континентах вона мимоволі підтвердила тезу, що мова це інструмент імперського культурного управління колоніями. Діючими та колишніми.

От тільки вона зробила неправильний висновок з цієї історії. Українцям потрібно не лишатись у культурній залежності від Росії розказуючи про спільність мов, а навпаки просувати тезу Хвильового "Геть від Москви!"

Бо як би це парадоксально не звучало, для згуртованості нації, збереженню єдності держави та підготовку переходу громадян на другий рівень спільної ідентичності "мовне питання" в Україні необхідно закрити раз і назавжди.

Інакше це шлях в нікуди. Національну ідентичність неможливо сформувати на основі різноманіття. Рано чи пізно це призведе до колапсу.

Україна президент мова телеканал Юлія Мендель суспільство

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