В Киеве СБУ задержала копа при получении $10 тыс взятки

Он обещал закрыть дело против гражданина, подозреваемого в нанесении побоев

Он обещал закрыть дело против гражданина, подозреваемого в нанесении побоев

Фото: СБУ

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали полицейского, который требовал за закрытие уголовного дела 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, старший оперуполномоченный одного из подразделений Нацполиции требовал взятку у гражданина, обвиняемого в нанесении побоев средней тяжести.

За 10 тысяч американских долларов полицейский гарантировал человеку, что ему не сообщат о подозрении, а уголовное производство закроют. Он также обещал вернуть автомобиль, на который якобы наложен арест", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали полицейского в Киеве возле собственного авто во время получения всей суммы взятки. Против него возбудили дело, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве СБУ задержала на взятке чиновника Госэкоинспекции.