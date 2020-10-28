Зеленский собирается уволить нескольких глав ОГА - источник в ОП
Кресла глав ОГА освободятся в пяти регионах
Кресла глав ОГА освободятся в пяти регионах
В ближайшее время могут освободиться кресла руководителей областных государственных администраций сразу в нескольких регионах.
Как передает RegioNews, об этом сообщил источник в Офисе президента.
На выход - Александр Стадник - глава Николаевской ОГА, Юрий Гусев - глава Херсонской ОГА, Алексей Кучер - глава Харьковской ОГА, Александр Бондаренко - глава Днепровской ОГА и Максим Куцый - глава Одесской ОГА", - сообщил он.
Ранее сообщалось, что Кабмин согласовал увольнение Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской ОГА.
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