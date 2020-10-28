Зеленский собирается уволить нескольких глав ОГА - источник в ОП

Кресла глав ОГА освободятся в пяти регионах

Кресла глав ОГА освободятся в пяти регионах

Фото: из открытых источников

В ближайшее время могут освободиться кресла руководителей областных государственных администраций сразу в нескольких регионах.

Как передает RegioNews, об этом сообщил источник в Офисе президента.

На выход - Александр Стадник - глава Николаевской ОГА, Юрий Гусев - глава Херсонской ОГА, Алексей Кучер - глава Харьковской ОГА, Александр Бондаренко - глава Днепровской ОГА и Максим Куцый - глава Одесской ОГА", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что Кабмин согласовал увольнение Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской ОГА.