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28 октября 2020, 14:04 29

Зеленский собирается уволить нескольких глав ОГА - источник в ОП

28 октября 2020, 14:04 29
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Кресла глав ОГА освободятся в пяти регионах
Кресла глав ОГА освободятся в пяти регионах
Фото: из открытых источников
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В ближайшее время могут освободиться кресла руководителей областных государственных администраций сразу в нескольких регионах.

Как передает RegioNews, об этом сообщил источник в Офисе президента.

На выход - Александр Стадник - глава Николаевской ОГА, Юрий Гусев - глава Херсонской ОГА, Алексей Кучер - глава Харьковской ОГА, Александр Бондаренко - глава Днепровской ОГА и Максим Куцый - глава Одесской ОГА", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что Кабмин согласовал увольнение Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской ОГА.

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