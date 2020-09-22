Вероятные и неожиданные последствия местных выборов для Зеленского

Если нынешний мэр Киева Кличко сумеет уверенно победить на местных выборах, то он, как мэр столицы, станет конкурентом президента Зеленского

Если нынешний мэр Киева Кличко сумеет уверенно победить на местных выборах, то он, как мэр столицы, станет конкурентом президента Зеленского

Фото: facebook.com/president.gov.ua

А попытки Офиса президента отобрать власть у победившего Кличко приведет к тому, что киевский мэр станет первым кандидатом в президенты на досрочных президентских выборов.

Более того, если несколько сильных мэров городов-миллионников уверенно победят на местных выборах выдвиженцев Офиса президента Зеленского, рыхлые кандидатуры "Слуг народа", то Украина сильно приблизится к политическому сценарию досрочных президентских или парламентских выборов. Ибо местный политические и экономические кланы, который будут авторами эти побед захотят быстренько конвертировать полученный результат в более весомый политический ресурс влияния на Центр власти.