В Черновцах не дезинфицируют подъезды даже после обнаружения коронавируса

Несмотря на все обещания власти

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Несмотря на все обещания власти

Черновцы, суббота перед Пасхой. Мою соседку – врача "скорой" забирают коллеги в спецкостюмах. Диагноз неизвестен, но логично, что это не аппендицит. Все жители подъезда в шоке, потому что до сих пор коронавирус был для нас лишь статистикой. Когда эмоции утихают и включается здравый смысл, понимаем, что в таких случаях надо провести обеззараживание подъезда.

Звоним председателю ЖБК, и в муниципальный контакт-центр Черновцов на номер 15-80 с вопросом, к кому обратиться по дезинфекции подъезда в таком случае, как наш. Там отвечают, что НИЧЕМ помочь не могут и дают номер мобильного, куда можно позвонить.

Владелица мобильного объясняет, что они могут продезинфицировать подъезд, но не сегодня и не завтра, ибо Пасха. И стоит это, внимание, 1200 грн с подъезда. Из разговора понятно, что работают "господа" приватно. Имеют ли они какие-то разрешительные документы и почему их номер выдают в муниципальном центре – не объясняют.

Председатель нашего ЖБК разводит руками, мол у кооператива "денег нет, но вы держитесь" и объясняет, что дезинфекция не заложена в тариф квартирной платы. Каких-то резервов, из которых можно заплатить уже, а потом собрать эти деньги нет, также с началом карантина люди и так крайне плохо платят за квартиру. Следовательно, если мы хотим дезинфекцию, то эти 1200 грн надо собирать с жильцов. Хотя наш мэр Алексей Каспрук еще 9 апреля уверял, что дезобробка будет абсолютно бесплатна и на нее выделят деньги из городского бюджета. До апреля, чтобы вы понимали, черновицкие подъезды не обрабатывали вообще.

"Что касается дезинфекции подъездов, есть жалобы. Мы эту работу, к сожалению начали только три дня назад , - рассказывал мэр 12 апреля. - Я хочу извиниться перед черновчанами, что фактически городские власти эту работу провалили. Ведь соответствующие рекомендации относительно этой работы дали еще в середине марта. Но департаментом ЖКХ для этого не было предпринято надлежащих мер. За несколько дней работа будет налажена. Деньги на это выделят из городского бюджета", - сообщил Алексей Каспрук.

"Департамент ЖКХ скупил весь "Санитаб" (средство для обработки медучреждений), который наличествовал в Черновцах. Уже заказали большее количество и будем раздавать управленческим компаниям и ЖРЕПам, ЖБТ и ОСМД", - сказал Алексей Каспрук.

И пока городские власти где-то там раздавали обещания исправиться и "Санитаб", мы поняли, что собрать с жильцов почти полторы тысячи гривен не очень-то и получается, поскольку половина квартир в подъезде сдана студентам-квартирантам или же работникам закрытого ныне Калиновского рынка, а те поехали по селам домой. Из пяти оставшихся квартир – в одной собственно больная, которой деньги нужны на лечение, в другой – пенсионерка с минимальной пенсией, с которой просто нечего взять. Ну и еще три семьи, в каждой из которых по четыре рта, которые ежедневно хотят кушать и которым надо скидываться почти по полтысячи гривен.

Сегодня, 22 апреля, наш подъезд до сих пор необработанный. Имеет ли смысл дезинфекция аж на пятый день и далее – вопрос риторический. Собственно, и до болезни нашей соседки, мы мыли лестницу хлоркой самостоятельно, не надеясь на коммунальные блага в виде дезинфекторов, но в случае COVID-19 нужны другие спецсредства. В конце концов, сегодня мэрия Черновцов разместила объявление о бесплатной раздаче дезсредства "Санилит" (хотя изначально должен был быть скуплен городским советом "Санитаб"), в том числе для ОСМД и ЖБК, но опять таки, нам в ЖБК надо платить тому, кто будет обрабатывать подъезд.

Классика о спасении утопающих до сих пор бессмертна, увы...