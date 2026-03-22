16:53  22 марта
В Украине с начала года уже произошло 3225 пожаров в экосистемах
13:46  22 марта
Взрыв в супермаркете Чернигова: четыре человека получили травмы (Обновлено)
10:24  22 марта
Убийство полицейского в Донецкой области: подозреваемый задержан
UA | RU
UA | RU
Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
22 марта 2026, 14:16

Промежуточное поколение: Филарет, история и шаг в будущее

Читайте також українською мовою
Филарет был человеком переходного поколения. Начал еще в той эпохе, завершил уже в нынешней
Фото: соцсети
Читайте також
українською мовою

Отсюда сложный баланс его недостатков и добродетелей, заслуг и недостатков, который имеет смысл анализировать разве что историкам. Вряд ли этот баланс мог быть принципиально иным.

Такой типаж характерен для независимой Украины, вы найдете немало подобных в политике, науке, искусстве и т.д.

Крохотное меньшинство всегда жило в будущем. Таких единицы. Молимся о их здоровье и долголетии. Подавляющее большинство так и осталось в прошлом. Родившись и начав путь в Советском Союзе, они ментально в нем прожили всю жизнь, не в силах разорвать связь.

Весомое меньшинство родилось в прошлом и нашло в себе силы сделать шаг в будущее. Этим людям мы обязаны тем, что они передали следующему поколению уже не ту страну, которую получили. История оценит их именно с этой точки зрения. Вскользь вспомнит их ошибки и подсветит заслуги.

Сейчас эта эпоха завершена.

Я был очень рад, когда УГКЦ возглавил Блаженнейший Святослав, а ПЦУ Блаженнейший Эпифаний. Потому что оба олицетворяют энергию молодого поколения, что дает нам шанс.

Я и сам чувствую принадлежность к промежуточному поколению. И я рад, что моя эпоха завершается.

Дальше будет что-то другое. Не переключайтесь, будет интересно.

Из всего поколения библейских евреев, вышедших из Египта, лишь двое заслужили право войти в Обетованную Землю. Остальные шестьсот с лишним тысяч остались в пустыне, не сумев выдавить из себя рабство, но воспитав первое поколение свободных. Ни Моисей, ни Аарон не получили этого права.

Но это уже совсем другая история.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
Валерий Пекар
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктор Шлинчак
Все блоги »