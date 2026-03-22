Промежуточное поколение: Филарет, история и шаг в будущее

Филарет был человеком переходного поколения. Начал еще в той эпохе, завершил уже в нынешней

Фото: соцсети

Отсюда сложный баланс его недостатков и добродетелей, заслуг и недостатков, который имеет смысл анализировать разве что историкам. Вряд ли этот баланс мог быть принципиально иным.

Такой типаж характерен для независимой Украины, вы найдете немало подобных в политике, науке, искусстве и т.д.

Крохотное меньшинство всегда жило в будущем. Таких единицы. Молимся о их здоровье и долголетии. Подавляющее большинство так и осталось в прошлом. Родившись и начав путь в Советском Союзе, они ментально в нем прожили всю жизнь, не в силах разорвать связь.

Весомое меньшинство родилось в прошлом и нашло в себе силы сделать шаг в будущее. Этим людям мы обязаны тем, что они передали следующему поколению уже не ту страну, которую получили. История оценит их именно с этой точки зрения. Вскользь вспомнит их ошибки и подсветит заслуги.

Сейчас эта эпоха завершена.

Я был очень рад, когда УГКЦ возглавил Блаженнейший Святослав, а ПЦУ Блаженнейший Эпифаний. Потому что оба олицетворяют энергию молодого поколения, что дает нам шанс.

Я и сам чувствую принадлежность к промежуточному поколению. И я рад, что моя эпоха завершается.

Дальше будет что-то другое. Не переключайтесь, будет интересно.

Из всего поколения библейских евреев, вышедших из Египта, лишь двое заслужили право войти в Обетованную Землю. Остальные шестьсот с лишним тысяч остались в пустыне, не сумев выдавить из себя рабство, но воспитав первое поколение свободных. Ни Моисей, ни Аарон не получили этого права.

Но это уже совсем другая история.