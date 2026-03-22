16:53  22 березня
В Україні з початку року вже сталося 3 225 пожеж в екосистемах
13:46  22 березня
Вибух у супермаркеті Чернігова: чотири людини отримали травми (Оновлено)
10:24  22 березня
Вбивство поліцейського на Донеччині: підозрюваного затримано
UA | RU
UA | RU
Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл info@regionews.ua
Проміжне покоління: Філарет, історія та крок у майбутнє

Читайте также на русском языке
Філарет був людиною перехідного покоління. Почав ще в тій епосі, завершив вже в нинішній
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

Звідси складний баланс його вад і чеснот, заслуг та хиб, який має сенс аналізувати хіба що історикам. Навряд чи цей баланс міг бути принципово іншим.

Такий типаж характерний для незалежної України, ви знайдете чимало подібних в політиці, науці, мистецтві тощо.

Крихітна меншість завжди жила в майбутньому. Таких одиниці. Молимося за їхнє здоров’я й довголіття. Переважна більшість так і залишилася в минулому. Народившись і розпочавши шлях в Радянському Союзі, вони ментально в ньому прожили все життя, не в силах розірвати зв'язок.

Вагома меншість народилася в минулому й знайшла в собі сили зробити крок у майбутнє. Цим людям ми зобов'язані тим, що вони передали наступному поколінню вже не ту країну, що отримали. Історія оцінить їх саме з цієї точки зору. Побіжно згадає їхні помилки й підсвітить заслуги.

Нині ця епоха завершена.

Я був безмежно радий, коли УГКЦ очолив Блаженніший Святослав, а ПЦУ Блаженнійший Епіфаній. Тому що обидва втілюють енергію молодого покоління, що дає нам шанс.

Я й сам відчуваю належність до проміжного покоління. І я дуже радий, що моя епоха завершується.

Далі буде щось інше. Не перемикайтеся, буде цікаво.

З усього покоління біблійних євреїв, що вийшли з Єгипту, лише двоє заслужили право увійти в Обіцяну Землю. Решта 600 з гаком тисяч залишилися в пустелі, не знайшовши в собі сил вичавити рабство, але виховавши перше покоління вільних. Ні Мойсей, ні Агарон не отримали того права.

Але це вже зовсім інша історія.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Підписуйтесь на RegioNews
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Всі публікації »
Валерій Пекар
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віктор Шлінчак
Всі блоги »