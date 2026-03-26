Можно как угодно относиться к Дональду Трампу, но никогда не позволяйте своим эмоциям возобладать

Сейчас повсюду разгоняют интерпретацию "вырванного" куска из его выступления, где вроде бы он отклонил предложение возглавить Иран

Сейчас повсюду разгоняют интерпретацию "вырванного" куска из его выступления, где вроде бы он отклонил предложение возглавить Иран

иллюстративное фото: из открытых источников

Кстати, это сделало большое количество иностранных, а теперь, за ними и украинских медиа. Я посмотрел это выступление. Ложь! Он говорил не о себе. С сарказмом. И с измененной интонацией на цитатах. И аудитория все поняла правильно. Дословно: "Теперь не знают, что head of country, который мечтает, что практика не будет head of Iran". "I don`t want it" "Вы listen to some of the things they say we hear very clearly. THEY SAY (выделение мое), 'I don't want it'. Мы можем выяснить, что далее Supreme Leader. "No, thank you. I don't want it'." Я точно не претендую на адвоката Дональда Трампа – он немало делал контраверсионные заявления, но истина дороже. Никому уже нельзя верить в этом извращенном информационном мире...

