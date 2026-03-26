Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
26 березня 2026, 20:39

Можна як завгодно ставитися до Дональда Трампа, але ніколи не дозволяйте своїм емоціям взяти гору

Зараз повсюди розганяють інтерпретацію "вирваного" шматка з його виступу, де начеб-то він відхилив пропозицію очолити Іран
ілюстративне фото: з відкритих джерел
До речі це зробили велика кількість іноземних, а тепер, за ними й українських медіа...

Я подивився цей виступ. Брехня! Він говорив не про себе. Із сарказмом. І зі зміненою інтонацією на цитатах.

І аудиторія все зрозуміла правильно.

Дослівно: "There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran".

"I don`t want it"

"We'll listen to some of the things they say we hear very clearly.

THEY SAY (виділення моє), 'I don't want it".

We'd like to make you the next Supreme Leader.

"No, thank you. I don't want it'."

Я точно не претендую на адвоката Дональда Трампа - він немало робив контраверсійних заяв, але істина дорожча.

Нікому вже неможна вірити в цьому перекрученому інформаційному світі...

Дональд Трамп США політика війна мир
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
