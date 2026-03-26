Можна як завгодно ставитися до Дональда Трампа, але ніколи не дозволяйте своїм емоціям взяти гору
Зараз повсюди розганяють інтерпретацію "вирваного" шматка з його виступу, де начеб-то він відхилив пропозицію очолити Іран
До речі це зробили велика кількість іноземних, а тепер, за ними й українських медіа...
Я подивився цей виступ. Брехня! Він говорив не про себе. Із сарказмом. І зі зміненою інтонацією на цитатах.
І аудиторія все зрозуміла правильно.
Дослівно: "There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran".
"I don`t want it"
"We'll listen to some of the things they say we hear very clearly.
THEY SAY (виділення моє), 'I don't want it".
We'd like to make you the next Supreme Leader.
"No, thank you. I don't want it'."
Я точно не претендую на адвоката Дональда Трампа - він немало робив контраверсійних заяв, але істина дорожча.
Нікому вже неможна вірити в цьому перекрученому інформаційному світі...
Колишнього заступника голови Тернопільської ОВА засудили до 8 років позбавлення воліВсі новини »
26 березня 2026, 19:14Чоловік ексзаступниці міністра енергетики купив Tesla за 10 000 гривень і продав у 82 рази дорожче
26 березня 2026, 17:26Буданов увірвався в трійку лідерів політичних вподобань українців – Гринів
26 березня 2026, 16:56
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
В Україні розслідують майже 100 тисяч справ про безвісти зниклих людей
26 березня 2026, 20:29На Рівненщині п'яний водій збив дитину
26 березня 2026, 19:55Колишнього заступника голови Тернопільської ОВА засудили до 8 років позбавлення волі
26 березня 2026, 19:14Стало відомо, чи відключатимуть світло в Україні 27 березня
26 березня 2026, 18:59На Дніпропетровщині батько, який позбавлений батьківських прав, захотів виплати за сина-військового
26 березня 2026, 18:40У Києві жінка купувала діагноз для сина-ухилянта
26 березня 2026, 18:25Українські військові уразили на Луганщині російський ЗРК вартістю 25 мільйонів доларів
26 березня 2026, 18:10Харків почали атакувати нові російські безпілотники
26 березня 2026, 17:57Водій заснув: на Дніпропетровщині рейсовий мікроавтобус влетів у стовп
26 березня 2026, 17:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі блоги »