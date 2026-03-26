Можна як завгодно ставитися до Дональда Трампа, але ніколи не дозволяйте своїм емоціям взяти гору

Зараз повсюди розганяють інтерпретацію "вирваного" шматка з його виступу, де начеб-то він відхилив пропозицію очолити Іран

ілюстративне фото: з відкритих джерел

До речі це зробили велика кількість іноземних, а тепер, за ними й українських медіа...

Я подивився цей виступ. Брехня! Він говорив не про себе. Із сарказмом. І зі зміненою інтонацією на цитатах.

І аудиторія все зрозуміла правильно.

Дослівно: "There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran".

"I don`t want it"

"We'll listen to some of the things they say we hear very clearly.

THEY SAY (виділення моє), 'I don't want it".

We'd like to make you the next Supreme Leader.

"No, thank you. I don't want it'."

Я точно не претендую на адвоката Дональда Трампа - він немало робив контраверсійних заяв, але істина дорожча.

Нікому вже неможна вірити в цьому перекрученому інформаційному світі...