Почему паника вокруг "плана капитуляции" необоснована

Если бы это был окончательный "план Трампа", то он поручил бы поставить в известность хотя бы вовлеченных в это дело конгрессменов и ключевые европейские столицы (чего очевидно не сделано). В США просто наконец-то конкретнее распределили роли и шаги

Если бы это был окончательный "план Трампа", то он поручил бы поставить в известность хотя бы вовлеченных в это дело конгрессменов и ключевые европейские столицы (чего очевидно не сделано). В США просто наконец-то конкретнее распределили роли и шаги

Фото: из открытых источников

Поэтому не паникуйте. Пока – это "план Дмитрия-Виткоффа", не имеющий шансов сейчас на реализацию. Это действительно начало выстраивания определенных крайних рамок "компромиссов" на будущее со стороны США. Но россияне уже сейчас используют ситуацию для своей ИПСО, добавив интенсивности террористического давления из-за ударов по инфраструктуре и массовых убийств людей. Ну и разгон темы: "это Америка специально устроила коррупционный скандал под такой план капитуляции Украины, чтобы давить на Владимира Зеленского", звучит, как минимум, сомнительно, если вспомнить, когда именно начинались закулисные процессы вокруг расследования НАБУ. А нам нужно возвращать снова в реалии практику "ничего об Украине без Украины" и также все-таки серьезно поработать над своим реалистическим планом выхода из широкомасштабной войны, координируя позиции с европейскими партнерами, США, Канадой, Японией, Республикой Корея, Австралией и другими ключевыми странами, не прекращающими ресурсную (оружие, финансы) поддержку Украины.

Подписывайся, чтобы узнать новости первым

Подписаться

.