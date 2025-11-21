02:30  21 ноября
Ведущая Маша Ефросинина рассказала, как она зарабатывает во время войны
23:30  20 ноября
Импорт свинины в Украину увеличился более чем в 10 раз: что происходит на рынке
22:30  20 ноября
Возврат средств производителям: в Раду внесли законопроект о пошлинах на сою и рапс
UA | RU
UA | RU
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
21 ноября 2025, 07:34

Почему паника вокруг "плана капитуляции" необоснована

21 ноября 2025, 07:34
Читайте також українською мовою
Если бы это был окончательный "план Трампа", то он поручил бы поставить в известность хотя бы вовлеченных в это дело конгрессменов и ключевые европейские столицы (чего очевидно не сделано). В США просто наконец-то конкретнее распределили роли и шаги
Если бы это был окончательный "план Трампа", то он поручил бы поставить в известность хотя бы вовлеченных в это дело конгрессменов и ключевые европейские столицы (чего очевидно не сделано). В США просто наконец-то конкретнее распределили роли и шаги
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Поэтому не паникуйте. Пока – это "план Дмитрия-Виткоффа", не имеющий шансов сейчас на реализацию.

Это действительно начало выстраивания определенных крайних рамок "компромиссов" на будущее со стороны США. Но россияне уже сейчас используют ситуацию для своей ИПСО, добавив интенсивности террористического давления из-за ударов по инфраструктуре и массовых убийств людей.

Ну и разгон темы: "это Америка специально устроила коррупционный скандал под такой план капитуляции Украины, чтобы давить на Владимира Зеленского", звучит, как минимум, сомнительно, если вспомнить, когда именно начинались закулисные процессы вокруг расследования НАБУ.

А нам нужно возвращать снова в реалии практику "ничего об Украине без Украины" и также все-таки серьезно поработать над своим реалистическим планом выхода из широкомасштабной войны, координируя позиции с европейскими партнерами, США, Канадой, Японией, Республикой Корея, Австралией и другими ключевыми странами, не прекращающими ресурсную (оружие, финансы) поддержку Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Украина США мирный план мирный план Трампа Дональд Трамп завершение войны
 
Подписывайтесь на RegioNews
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
В Киеве 22-летний парень маскировал продажу наркотиков под торговлю чехлами для телефонов
21 ноября 2025, 09:20
На Черниговщине из-за атаки РФ загорелся магазин: погибла продавец
21 ноября 2025, 09:15
В Одесской области перевернулась лодка с людьми: двое погибших, третьего ищут
21 ноября 2025, 09:03
Подпишет ли Украина соглашение Трампа?
21 ноября 2025, 08:49
На Черниговщине в поле нашли часть российской ракеты "Искандер"
21 ноября 2025, 08:37
Ликвидация последствий ночного удара ФАБом по Запорожью: что известно
21 ноября 2025, 08:25
Удар дронами по Одессе: что известно о состоянии пострадавших
21 ноября 2025, 08:13
"Качают россияне": Зеленский о коррупционном скандале в энергетике
21 ноября 2025, 08:08
Поисково-спасательные работы продолжаются в Тернополе третьи сутки
21 ноября 2025, 08:02
ДТП на Киевщине: легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком
21 ноября 2025, 07:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »